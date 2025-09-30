VaiOnline
Quartucciu.
01 ottobre 2025 alle 00:35

Tracciata la segnaletica  nel quartiere di Su Idanu 

Gli automobilisti non entreranno più in confusione quando percorreranno il quartiere di Su Idanu, a Quartucciu, perché ora c'è la segnaletica. Sono state realizzate le linee di mezzeria per separare i sensi di marcia opposti sulle strade a doppio senso e per dividere la carreggiata in corsie. Sono stati inoltre tracciati gli stalli dei parcheggi e i segnali di "stop" con la relativa segnaletica orizzontale e verticale, oltre al rifacimento delle strisce pedonali.

L'assessore alla Viabilità Cristian Mereu, dice che tutto ciò era necessario «poiché nel quartiere ci sono due scuole dell'infanzia, un'area cani molto frequentata e la struttura denominata "Dog House", che ospiterà un ricovero per cani, un angolo toelettatura, un centro veterinario e una rivendita di prodotti». Non solo: nella zona antistante l'ingresso carrabile della scuola primaria di via Guspini, c'è un'area destinata a parco, anch'essa abbastanza frequentata soprattutto da alunne e alunni e dai loro genitori ed è per questo motivo che, aggiunge l’assessore Mereu, «si è ritenuto essenziale intervenire per garantire ulteriormente gli utenti della strada e soprattutto i pedoni. Tale intervento, che non era mai stato fatto in precedenza, costituisce il completamento di quanto fatto nel settembre dell’anno scorso con la realizzazione della segnaletica in prossimità della scuola di via Guspini e la pedonalizzazione del percorso finale di accesso alla medesima struttura». Intervento che per le scuole è stato realizzato anche in prossimità del plesso scolastico dell'Istituto comprensivo "Ermanno Cortis". Sempre nel quartiere di Su Idanu, l’amministrazione comunale ha proceduto alla piantumazione per sostituire i vecchi arbusti che avevano causato problematiche ai marciapiedi.

