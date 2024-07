Tracce di sangue nell’auto di Francesca 

Igor Sollai resta in carcere. Con un’accusa pesante come un macigno: omicidio volontario e occultamento di cadavere. Quello della moglie, Francesca Deidda, 42 anni, scomparsa dal 10 marzo e ritrovata senza vita il 18 luglio in un burrone a Sa Picocca, lungo la vecchia Orientale. Femmicidio, atroce delitto.

E ieri i carabinieri del Ris hanno trovato tracce di sangue e di altri elementi organici nel sedile posteriore dell’auto della donna: la tappezzeria dell’utilitaria verrà esaminata per capire se appartiene a Francesca.

Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta dei difensori di Sollai, gli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, di applicare una misura meno restrittiva rispetto al carcere (gli arresti domiciliari). I giudici hanno 45 giorni di tempo per depositare le motivazioni. Nei fatti hanno accolto le richieste del pubblico ministero Marco Cocco, che lunedì ha ripercorso i due mesi di inchiesta convinto di aver trovato – grazie al lavoro sotto traccia dei carabinieri – gravi indizi sulla colpevolezza dell’autotrasportatore di 43 anni di Assemini.

L’indagine

Gli inquirenti hanno esaminato i tabulati dei telefoni di Igor Sollai e della moglie: quest’ultimo qualche giorno dopo la sparizione risultava ancora acceso a casa a San Sperate. Hanno ascoltato le testimonianze delle colleghe di Francesca Deidda, operatrice di call center; hanno esaminato le chat di messaggistica dell’utenza di Igor Sollai con l’amante; sono arrivati a perlustrare la zona di Sa Picocca verificando i percorsi effettuati da Sollai nei giorni successivi alla sparizione della moglie; hanno ipotizzato il movente passionale legato al nuovo rapporto sentimentale di Igor Sollai. Importanti anche le contraddizioni nelle quali sarebbe caduto l’indagato quando è stato convocato in caserma dopo la denuncia di scomparsa di Francesca Deidda presentata dal fratello Andrea, oggi tutelato dall’avvocato Gianfranco Piscitelli come parte offesa.

I rilievi

Ieri i carabinieri del Ris hanno esaminato con il luminol l’auto di Francesca Deidda, una Yaris venduta dal marito dopo la sparizione della donna. Igor Sollai aveva poi chiamato al telefono l’acquirente suggerendogli un’accurata igienizzazione soprattutto dei sedili. Da qui il sospetto degli inquirenti che possa aver utilizzato la vettura per trasportare il corpo di Francesca dopo averla uccisa. Si resta in attesa dell’esame delle tracce di sangue ritrovate ieri. E oggi i carabinieri del Ris esamineranno la casa dove abitava la coppia, a San Sperate. Soprattutto un divano che Sollai aveva messo in vendita (senza concludere poi l’affare) sempre dopo la scomparsa di Francesca. Perché il sospetto degli inquirenti è che Sollai abbia ucciso la moglie dopo un una lite avvenuta a casa il 10 maggio.

Igor Sollai si è sempre dichiarato innocente: «Con mia moglie eravamo in crisi e lei si è allontanata da casa volontariamente, non c’entro niente con la sua sparizione e la sua morte». (red. pro.)

