Tracce di sangue e impronte I Ris di nuovo nella casa del mistero 

Ora che l’indagine è diventata di duplice omicidio, la speranza degli investigatori è quella di trovare elementi utili a confermare l’ipotesi che qualcuno possa aver causato la morte dei coniugi. Per questo sarà determinante il lavoro dei carabinieri del Ris di Cagliari, ritornati ieri pomeriggio nell’appartamento di via Ghibli per nuovi sequestri. La mole di reperti portati al sicuro negli uffici di piazza San Bartolomeo verrà analizzata a fondo, così come anche la più piccola traccia o impronta ritrovata nella casa del mistero. Oltre alle macchie di sangue, ulteriore elemento che ha portato alla clamorosa virata dell’inchiesta verso la tesi dell’omicidio volontario.

I dubbi

I militari dei Ris si erano messi al lavoro il giorno successivo al ritrovamento dei corpi senza vita dei coniugi Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82. Perché la morte praticamente in contemporanea dei due era troppo strana e difficile da spiegare. Certo sui corpi di marito e moglie, ritrovati senza vita lo scorso 5 dicembre, di sera, dal figlio Claudio nello studio dell’appartamento, non c’erano segni di ferite o lesioni tali da poter ipotizzare una morte violenta. E anche l’ingresso dell’abitazione non aveva tracce di scasso. Si è pensato a un doppio avvelenamento da cibo o di un doppio malore. L’autopsia aveva fatto emergere delle problematiche all’apparato digerente dei coniugi. Ma per avere certezze è necessario ancora attendere l’esito degli esami tossicologici e istologici.

Nuovo sopralluogo

Che il caso sia complicato lo conferma la nuova visita effettuata ieri dagli specialisti dei Ris di Cagliari nell’appartamento, dopo quello dello scorso 6 dicembre, il giorno dopo la scoperta della tragedia. Sono stati prelevati nuovi reperti: altro cibo, contenitori e oggetti che possono essere utili alle indagini. Si vuole “fotografare” lo stato delle cose nell’appartamento in modo da essere pronti con tutti gli accertamenti e le analisi da effettuare una volta arrivati gli esiti degli esami tossicologici e istologici.

Gli interrogativi

Insomma le domande su cosa sia accaduto all’agente di commercio in pensione e alla moglie, lo scorso 5 dicembre, si moltiplicano. I due, come emerso dall’autopsia svolta dal medico legale Roberto Demontis, sarebbero morti in mattinata. Di pomeriggio il ritrovamento: il figlio Claudio, non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, si è precipitato nella casa al Quartiere del Sole facendo la terribile scoperta. Da quel momento i dubbi e le domande si sono moltiplicati. Perché c’erano tracce di sangue nel pavimento della stanza, a una certa distanza dai corpi dei due anziani? Cosa le ha provocate? Di chi sono? Delle vittime o di qualcun altro? E se fossero di uno dei due anziani, perché non erano accanto ai corpi? Uno dei due ha avuto un malore, perdendo del sangue, e poi è caduto a terra senza riuscire a dare l’allarme? E anche all’altro è accaduta la stessa cosa? Non solo. Possibile che qualcosa li abbia potuti intossicare improvvisamente e contemporaneamente, impedendo a entrambi di prendere il telefono e chiamare i figli o un parente per chiedere aiuto? Sono trascorse più di due settimane, e il mistero di via Ghibli si è fatto sempre più fitto.

