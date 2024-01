Tracce di dna della vittima, scontro tra i periti di accusa e difesa 

«La traccia sullo sportello della Panda dei Contena, lato conducente, ha certamente sangue e il dna di Carai, frammisto ad un altro profilo genetico». Lo ha ribadito ieri il maresciallo del Ris di Cagliari, Gavino Piras, nel processo per il delitto di Mauro Antonio Carai, 74 anni, ucciso a coltellate la sera del 27 agosto 2021 a “Su Cumonale ’e susu”, nelle campagne di Orune. Accusati dell’omicidio davanti alla Corte d’assise di Nuoro, presieduta da Elena Meloni (a latere Alessandra Ponti), i gemelli Giuseppe e Maoro Contena, 52 anni. Piras ha sottolineato che in termini probabilistici il contributo del sangue e del dna di Carai era maggiore per via dei picco-grammi rinvenuti nelle analisi, specificando che il dna del secondo soggetto non può essere identificato. Conclusione diversa per Andrea Maludrottu, perito della difesa secondo cui non è possibile nemmeno stabilire con certezza che materiale genetico (sudore, sangue, saliva) abbia dato il contributo del dna della vittima. L’udienza ha visto i periti della difesa giungere a conclusioni diverse anche sui tabulati: «Il misuratore utilizzato dai Ros sul luogo del delitto dice che la cella di monte Lerno che alle 19.59 traccia il cellulare di Maoro non poteva essere agganciata sul luogo dell’omicidio». Il chirurgo Stefano De Pasquale sposta in avanti l’ora del delitto. Per la Procura da collocare tra le 20 e le 21, per la difesa tra le 23 e la mezzanotte. «Questo dicono temperatura corporea, macchie ipostatiche e rigor mortis. E lo dice il medico 118, ha collocato la morte un’ora prima attorno mezzanotte», sostiene De Pasquale.

