Tracce di difesa a quattro nel Cagliari a ponte di legno 

Ritiro bagnato ritiro fortunato? C’erano le nuvole dopo tanta pioggia, oltre a un centinaio di persone - tra tifosi e curiosi del posto - all’arrivo del Cagliari alle 13 al Blu Hotel Acquaseria a Ponte di Legno dove i giocatori e i componenti dello staff tecnico alloggeranno per tutta la durata della preparazione, sino al 22. Sempre ieri, nel pomeriggio, nel campo comunale di Tomù, tre chilometri più avanti, il primo allenamento sotto lo sguardo di un Fabio Pisacane particolarmente emozionato e carico allo stesso tempo. La sfida - per lui e per il nuovo corso rossoblù - comincia qui, tra le meraviglie e il fresco dell’Alta Val Camonica (minima 13, massima 18).

Due ore e mezzo di pullman

La partenza dalla Sardegna di primo mattino. Si sono aggregati al gruppo direttamente all’aeroporto di Elmas Prati e Marin, che avevano avuto un supplemento di vacanza di tre giorni (l’azzurrino per recuperare gli impegni con l’Under 21 all’Europeo, il rumeno si è sposato la settimana scorsa). All’appello manca solo Mina, atteso comunque a metà settimana in ritiro. Il trasferimento da Linate in pullman è durato due ore e mezzo, in tempo per il pranzo dopo aver preso possesso delle stanze.

In arrivo Angelozzi

Sono 29 i giocatori aspettando il difensore colombiano. Tra loro, chiaramente, l’ultimo arrivato, l’ex attaccante del Brescia Borrelli, che in questi primi giorni in rossoblù fa coppia fissa con Zappa, suo compagno già ai tempi del Pescara, che gli ha fatto fare un primo tour di Cagliari prima della partenza per la Lombardia. Al seguito della squadra, oltre al team manager Steri e lo staff della comunicazione, è atteso oggi il ds Angelozzi che si tratterrà qualche giorno. Gli altri dirigenti si alterneranno di volta in volta. Lo stesso presidente Giulini ha fatto sapere che si farà vedere spesso in ritiro, non solo per il primo (e unico) collaudo in programma sabato con l’Ospitaletto.

Oggi doppia seduta

Molto più di una sgambata per rompere il ghiaccio, ieri pomeriggio. Subito protagonista il pallone con tracce di difesa a quattro e le prime indicazioni del nuovo tecnico che vuole dare sin dai primi calci un’impronta alla squadra alla quale ha fatto un discorso prima di iniziare l’allenamento. Al suo fianco Murelli, storico vice di Pioli sino ai tempi del Milan, con il quale sembra essersi instaurato già un buon feeling. La gestione atletica è affidata, invece, a Baldus. Oggi la pioggia dovrebbe dare un po’ di tregua al Cagliari che inizierà ad aumentare i carichi di lavoro. Prevista, infatti, una doppia seduta. Per tutti le vacanze sono già un lontano ricordo, il campionato che verrà un chiodo fisso.

