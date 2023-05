Tracce del dna dell’autore dell’agguato  

Un passamontagna con alcune tracce legherebbero l’allevatore nuorese Fabio Delogu, 47 anni, all’autore del fallito agguato di Albino Sella, avvenuto nelle campagne tra Nuoro e Mamoiada due anni fa. Sarebbe anche questo l’indizio che avrebbe portato all’iscrizione del suo nome sul registro degli indagati per il tentato omicidio di Sella, ma del 47 enne per ora solo sospettato non si hanno più notizie: è scomparso ormai da diverse settimane. Non si è più presentato nella sua azienda confinante con quella di Sella e non si vede in città. Di lui non si ha più nessuna traccia.La vicenda rimane nel più assoluto riserbo anche se dalla prima indagine, inizialmente archiviata, i militari erano riusciti ad entrare in possesso del dna dell’aggressore fuggito con la macchina di Sella.

Poco altro trapela nell’indagine condotta dai Carabinieri di Nuoro, guidati dal sostituto procuratore Ireno Satta.

Delogu formalmente non risulta latitante. La sua famiglia era stata già provata da un altro fatto di cronaca, legato alla morte di una sorella, Sebastiana, e del cognato Graziano Manca, avvenuta nell’aprile di 13 anni fa in una palazzina nel rione di Preda Istrada per mano di un altro fratello, Giovanni Antonio Delogu, che era stato condannato all’ergastolo.

