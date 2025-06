«Tracce abbordabili, l’ansia arriva adesso» 

All’uscita, i volti sono affaticati ma sollevati. Il peggio forse deve ancora venire (oggi la temuta seconda prova), ma il ghiaccio è stato rotto e la fine è più vicina. Sono 12.378 gli studenti sardi che ieri mattina, alle 8.30, hanno cominciato l’esame di maturità con la prova di italiano. Bene le tracce: la riflessione di Paolo Borsellino sulla cultura della legalità tra i giovani e l’indignazione sui social media per il tema d’attualità, il New Deal, il Rispetto e la cementificazione per il testo argomentativo, “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e una poesia di Pier Paolo Pasolini per l’analisi testuale. Tra gli studenti cagliaritani, poco apprezzati solo gli autori, lontani dai programmi, e la cementificazione.

Sei ore sul foglio

Deluse le previsioni che impazzavano ieri mattina fuori dallo scientifico Michelangelo, tra chi sperava potesse uscire l’I.A., chi ipotizzava la guerra, chi Eugenio Montale per il centenario della raccolta Ossi di Seppia o Gabriele D’Annunzio che non esce dal 1999. Tante notti insonni, ma clima sereno. «Per il tema non è richiesta una grande preparazione, l’ansia vera è per la seconda prova», confessano Daniel Schirru e Robert Demontis. L’arrivo intorno alle 8, tutti dentro ad appoggiare zaini e dizionari, poi fuori per un’ultima boccata d’aria prima delle sei ore di prova. In via Cugia, i primi a uscire dal liceo classico Dettori sono due ragazzi, verso le 12.15. «Siamo stati piuttosto veloci», riconoscono. La traccia scelta? «L’indignazione social».

L’amuleto prezioso

Roberto Sorrentino è stato catturato da Borsellino. «L’aspetto etico è stato decisivo: si pensa che la guerra alla mafia si sia conclusa negli anni ‘90 ma non è così, e sui social c’è una romanticizzazione sbagliata». Dopo una notte di ansia, Roberto si è affidato alla scaramanzia. «Sono legato alle tradizioni, con me ho portato “su coccu”, che si rompe quando ha accumulato le energie negative, e l’ho lanciato davanti a scuola». Riti scaramantici anche allo scientifico Pacinotti: martedì tutti a cantare “Notte prima degli esami” davanti a scuola, ieri mattina hanno spopolato le magliette bianche. «È un portafortuna», rivela Sara Lentini, che insieme ad Andrea Pizzo ha optato per il tema sul rispetto. «Abbiamo escluso l’analisi testuale perché non sono autori che abbiamo approfondito, le altre tracce ci sono piaciute», raccontano. «La notte abbiamo dormito sereni, la seconda prova sarà più complicata. Quel che è fatto è fatto». Per un altro “pacinottino” nei programmi c’era comunque il ripasso. «Una simulazione è meglio farla», dice Raffaele Bosu, che ha optato per il New Deal. «Le tracce erano semplici, una prova tranquilla». Ottimismo anche al linguistico Eleonora d’Arborea. «Temi abbordabili, ho scelto quello su Borsellino perché è importante smettere di vedere la criminalità come un esempio da seguire. Oggi abbiamo strumenti diversi rispetto a trent’anni fa», racconta Cecilia Copez.

Banalità da evitare

«Con le tracce semplici il rischio era quello di cadere nelle banalità», aggiunge Andrea Lussu, che ha sviluppato il New Deal. «Sono arrivato tranquillo, credo di aver fatto il tema migliore dei miei cinque anni». New Deal anche per Rossella Carcangiu, che all’istituto tecnico Martini frequenta l’indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali”. «Non erano le tracce che ci aspettavamo, ma l’aspetto positivo è che nessuno ha potuto prepararsi il tema da casa».

