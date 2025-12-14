“Traballu e tzitadinàntzia”, premiato il poeta 15enne  

Quindici anni ma con una vena poetica spiccata. Talmente tanto, e soprattutto di grande spessore, che Valerio Santucciu nei giorni scorsi ha ricevuto una menzione speciale per la sua poesia “Sudori” al concorso “Traballu e tzitadinàntzia”, giunto alla terza edizione, realizzato da Anteas Sardegna in collaborazione con Cisl, Fnp e Ial.

Dedicato a “Gigi Bonfanti” la premiazione del concorso di poesia e prosa si è tenuta al museo Archeologico di Olbia. Il quindicenne di Marrubiu, profondamente legato al suo paese, attualmente è iscritto al secondo anno del liceo scientifico “Mariano IV”.

