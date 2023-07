Tra yacht e jet un’isola felice 

C'è anche Falcon Maltese, il veliero a tre alberi più grande del mondo, tra le decine di super yacht ancorati, da giorni, nella rada di Porto Rotondo. All'aviazione generale dell'aeroporto di Olbia, decollano e atterrano jet privati come se piovesse. Gli esclusivi alberghi della Costa Smeralda sono al completo. Non solo non conosce crisi, il turismo di lusso ed extralusso nella Gallura smeraldina baciata dal sole di luglio registra numeri più alti dello stesso mese della scorsa stagione.

Il trend

A rivelarlo, i movimenti per mare e tra le nuvole dei viaggiatori a cinque stelle per raggiungere una delle destinazioni più sognate al mondo. «Il numero degli aerei privati atterrati a luglio nelle nostre piste è pari a quello rilevato a luglio 2022, il miglior luglio di sempre», dichiara il direttore di Eccelsa Aviation, Francesco Cossu. «Il numero dei giga yacht, barche superiori ai cento metri, attraccati a luglio nelle nostre banchine supera del 7 per cento quello registrato l'anno scorso, con un picco a fine giugno e con un agosto già in overbooking», aggiunge il direttore della Marina di Porto Rotondo, Giacomo Pileri. Da quelli pied dans l'eau a quelli (vista mare) incastonati tra i graniti galluresi, gli hotel (a cinque stelle) che accolgono i turisti milionari confermano i dati. «In linea con le aspettative, luglio 2023, rispetto allo stesso mese del 2022, ha registrato più 7 per cento in termini di occupazione delle camere e un incremento del 20 per cento sul fatturato, complice la ristrutturazione di cinquanta camere», dice il responsabile commerciale di Abi d'Oru Beach Hotel & Spa, sul Golfo di Marinella, Nicola Monello. «Mese eccezionale oltre le nostre rosee aspettative, con una previsione dello stesso trend per agosto», afferma il direttore Sales e marketing del 7Pines Resort Sardinia, a Baja Sardinia, Alessandro Ferino. Sebbene ininfluente sull'andamento complessivo della stagione 2023, confessa, invece, una «leggera flessione, pari a poco più dell'1 per cento», il direttore del Colonna Pevero Hotel, a quattro chilometri da Porto Cervo, Luca Cagliero, che, però, stima un agosto caldo come quello della scorsa estate. A far volare il turismo di alta gamma in Costa Smeralda e nelle località vip della Gallura, una clientela soprattutto internazionale: oltre agli ospiti (ormai) abituali americani, la stagione in corso accoglie anche vacanzieri arabi e il ritorno di qualche russo.

RIPRODUZIONE RISERVATA