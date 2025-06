Tra voto e astensione: i partiti sardi si allineano alle indicazioni romane 

Sinistra contro destra. Pd e M5S contro FdI e alleati. Tranne qualche eccezione, con inviti trasversali alla libertà di scelta, è questo lo schema che in Sardegna sta accompagnando i referendum al rush finale. Cinque i quesiti al voto domenica 8 giugno e lunedì 9, quando nell’Isola è programmato pure il turno delle Amministrative (seggi aperti a Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Soleminis e Luras).

Quadro d’insieme

La prima annotazione politica sulla corsa sarda è che i partiti hanno deciso di allinearsi alle indicazioni delle segreterie nazionali. Gli esiti sono variegati, specie nella fila di Italia Viva, ovvero i renziani che quando erano Pd avevano cancellato l’articolo 18 che adesso la Cgil e i referendari vogliono riportare in vita. Per riuscirsi, devono verificarsi due condizioni: il raggiungimento del quorum (se vota il 50% più degli aventi diritto) e la vittoria del sì. Il quesito 1 è sui licenziamenti illegittimi; il 2 sulle tutele degli occupati nelle piccole imprese; il 3 sulla limitazione dei contratti a tempo indeterminato; il 4 riguarda la sicurezza sul lavoro; il 5 la cittadinanza.

Pd e alleati

Nell’Isola la Cgil di Maurizio Landini può contare sull’appoggio di Pd, Avs, Progressisti e Sinistra futura. In partita c’è anche il M5S, con la leggera sfumatura che sul quesito della cittadinanza lascia libertà di scelta. «Votiamo sì – dice Roberto Deriu, capogruppo dei dem – per un Paese più giusto e inclusivo, quando giustizia e inclusività sembrano essere valori fuori moda. Invece sono alla base della nostra democrazia». Francesco Agus, alla guida dei Progressisti, ricorda che «il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, è stato un promotore dei referendum». Questo per dire che «la difesa del lavoro, tratto distintivo del nostro schieramento, deve tornare a essere una priorità. Il vero discrimine con la destra. Sulla cittadinanza – chiude Agus – non è ammissibile che chi paga le tasse in Italia e contribuisce allo sviluppo del Paese con il proprio lavoro, debba essere considerano uno straniero sui diritti più basilari». Così Michele Ciusa, capogruppo dei Cinque: «Con i nostri sì vogliamo garantire ai cittadini un lavoro stabile e non precario». Luca Pizzuto, parigrado di Sinistra futura: «Noi votiamo sì perché siamo per dare più diritti».

Italia viva

In tema di lavoro, «sui quesiti che si riferiscono al Jobs act – spiega Claudia Medda, a capo dei renziani sardi – la nostra posizione è per un no convinto». Medda ci tiene a sottolineare che «a differenza di quanto viene detto in modo propagandistico dai sostenitori del referendum, se sul quesito 1 dovesse vincere il sì, non si tornerebbe all’articolo 18 ma alla Monti-Fornero. Quindi, sarebbe compito del giudice stabilire il diritto al reintegro. Inoltre le figure più fragili, per esempio i licenziati dopo un lungo periodo di malattia o di infortunio, o le persone con disabilità fisiche e psichiche, senza il Jobs act perderebbero il diritto al reintegro obbligatorio». Italia Viva non ha dato indicazione di preferenza sui quesiti 2 e 4, mentre voterà sì sulla cittadinanza.

Nessun vincolo

Nel mezzo, i Riformatori. «Noi, referendari per eccellenza, sul voto di domenica e lunedì non abbiamo dato indicazioni – sottolinea Aldo Salaris, segretario sardo dei Riformatori e consigliere regionale. La scelta, in assoluta libertà, devono farla i cittadini». Stesso discorso per Orizzonte Comune, con l’assessore e leader Franco Cuccureddu: «Siamo un movimento civico, lasciamo assoluta autonomia nell’andare a votare o meno».

Il centrodestra

E se i Fratelli d’Italia non andranno alle urne perché «questi referendum sono pretestuosi e per di più promossi da coloro che hanno creato i problemi», dice Francesco Mura, deputato e segretario sardo, tra i berlusconiani ha fatto notizia la scelta di Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, che ai seggi invece andrà e voterà sì. «La prova – dice Pietro Pittalis, leader degli azzurri nell’Isola e anche lui deputato – che Forza Italia non è una caserma. La linea ufficiale del partito è quella dettata dal nostro segretario nazionale, Antonio Tajani: noi ci asteniamo convintamente. Una scelta che la sinistra ci contesta, col solito doppiopesismo, dimenticando che Giorgio Napolitano invitava a fare lo stesso in caso di referendum considerati inconsistenti. Regola applicata da questa opposizione sulla giustizia. Noi riteniamo che cancellare il Jobs act equivarrebbe a ingessare il mercato del lavoro, proprio adesso che l’occupazione, grazie alla nostra maggioranza, è tornata a crescere. Sulla cittadinanza, nel 2024 l’hanno ottenuta 217mila stranieri: non c’è bisogno di modificare la norma attuale».

