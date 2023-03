Tra veterane e debuttanti mille e mille storie si incrociano sul percorso 

Arrivano sin dalla mattina presto. Tante in auto e i parcheggi nelle vie intorno alla Fiera fanno in fretta a riempirsi. Qualcuna a piedi, altre si fanno accompagnare. Tutte vogliono essere lì, pronte alle 9.30, per percorrere i 4,5 km della SoloWomenRun, la corsa rosa solidale.

Il ritrovo alla Fiera

E così, un esercito di dodicimila donne invade dopo gli anni di stop a causa della pandemia, le strade e la domenica di Cagliari: tutte con il proprio bagaglio, la propria storia e tanta energia. L’emozione di ognuna è palpabile fin dall’arrivo alla Fiera. Cercano le amiche, le associazioni, i gruppi con cui, sin dall’iscrizione, avevano deciso di partecipare. Ballano con la musica di Radiolina, si scaldano. E poi ci sono gli abbracci, i saluti di chi si rincontra, dopo anni, in questa manifestazione diventata, per la maggior parte, un appuntamento da non perdere. Qualcuna ha anche gli occhi lucidi. Per alcune, invece, è la prima volta. La voglia di divertirsi e lasciarsi andare si percepisce negli sguardi e nei sorrisi. C’è chi ha una parrucca colorata, chi le ghirlande hawaiane. Altre dei palloncini rosa.

La partenza

Il nastro rosa è pronto, tutte alla partenza. Inizia il countdown: «Tre, due, uno: via!», si parte. C’è chi corre e chi, tra una chiacchiera e l’altra, passeggia. Ci sono donne di tutte le età, giovani e meno giovani. Mamme con i passeggini e le nonne. Donne con gli amici a quattro zampe. Le dodicimila maglie rosa si tuffano in viale Diaz. Ridono, cantano, salutano gli smartphone che ai lati della strada riprendono ogni istante di questo spettacolare fiume di emozioni e colori che ha invaso Cagliari. Un tifo caloroso le accompagna durante tutto il lungo percorso. Sono davvero in tanti: «brave», «viva le donne», «siete bellissime», sono solo alcune delle frasi che si sentono da un lato all’altro della strada. Non c’è competizione, ma tanta è la voglia raccontarsi. E così, nel mezzo del tragitto tante storie si incontrano per la prima volta, altre, invece, si ritrovano. Arrivano al traguardo insieme, unite e felici. E ora chi le ferma più? Ballano ancora, improvvisano coreografie, cantano e ridono, tutte insieme finché la musica non si spegne.