Tra Uri e Caprera è in ballo la stagione 

Uri. È il match dell’anno, il crocevia che già alla terza giornata di ritorno di Eccellenza può decidere un’intera stagione. Oggi alle 14,30 (arbitra Fabio Martinuzzi di Alghero) Atletico Uri e Caprera si affrontano per la leadership della classifica. La squadra giallorossa (miglior difesa con dieci reti subite) guida il torneo a punteggio pieno con trentatré punti. Le ragazze di Luca Novelli (miglior attacco con ottantadue reti fatte) inseguono a tre lunghezze di distanza e con un successo aggancerebbero le rivali. All’andata la sfida del primo dicembre si risolse a favore della squadra di Angel Parejo con un 4-3 pirotecnico. Virdis, Russu, Congia e Donara firmarono il successo esterno sulle biancoverdi, alle quali non bastarono le reti di Gasmi, Dos Santos e Domingos.

Doppia sfida

L’altro precedente della stagione è dell’11 gennaio, quando le squadre si sfidarono per la fase a gironi della Coppa Italia: la gara terminò 2-2 per i gol di Berdini e Congia per le giallorosse e Gasmi e Dos Santos per le isolane. La sfida tra le due corazzate potrebbe ripetersi anche in Coppa: il Caprera ha già conquistato la finalissima grazie al 4-0 in semifinale sul Tortolì, mentre l’Atletico Uri dovrà guadagnare il pass nella semifinale con la Pgs Audax Frutti d’Oro in programma mercoledì. Intanto i riflettori sono tutti puntati sulla sfida di questo pomeriggio al Martinez di Uri: in palio c’è il primato dell’Eccellenza (e il sogno promozione) da difendere o da (ri)conquistare.

