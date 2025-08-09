Tra Unione europea e il Cremlino restano le distanze 

Washington. La guerra in Ucraina potrebbe «essere risolta presto»: sembra tornato l’ottimismo nello Studio Ovale, dove il presidente Donald Trump si prepara al vertice con Vladimir Putin di Ferragosto puntando all’obiettivo della conclusione di un conflitto che immaginava di poter chiudere entro 100 giorni dal suo insediamento. E che invece continua a mietere vittime. Ma le proposte che Mosca ha messo sul tavolo sono indigeribili per Kiev e i Paesi europei che hanno rilanciato un contropiano che sembra antitetico a quello Usa-Russia.

Nel corso della settimana, il presidente russo ha presentato un piano per il cessate il fuoco che include importanti concessioni territoriali da Kiev. L’offerta prevede che l’Ucraina si ritiri da tutta la regione del Donetsk. All’indomani dell’incontro tra l’inviato Usa Steve Witkoff e Putin al Cremlino, Trump ha lasciato intendere in un colloquio con i leader europei e Volodymyr Zelensky che Mosca sarebbe disposta a concessioni, in particolare a ritirarsi dalle regioni meridionali di Kherson e Zaporizhzhia, rispettivamente a ridosso della Crimea e del Donetsk. La disponibilità russa non ha però convinto gli europei, che hanno avviato contatti diretti con Witkoff per chiarire cosa effettivamente Putin avesse proposto: l’inviato di Trump, forse inciampato in un errore di traduzione, ha precisato che l’unica offerta sul tavolo era il ritiro unilaterale dell’Ucraina dal Donetsk in cambio di un cessate il fuoco. Il piano europeo, con Francia, Gb e Germania in testa, concordato con gli ucraini, stabilisce che qualsiasi concessione territoriale da parte di Kiev debba essere tutelata da solide garanzie di sicurezza, inclusa una potenziale adesione dell’Ucraina alla Nato.

