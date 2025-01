Tra un mese i nuovi parcheggi 

Tra le vie Machiavelli, Sarpi e Cattaneo è in arrivo una nuova area di sosta a disposizione dei residenti e di chi fruisce quotidianamente della città. I lavori, in corso ormai da diversi mesi, procedono spediti e, salvo intoppi, si concluderanno a febbraio. Ad indicare la tempistica, seppur con le dovute cautele, è il dirigente comunale dell’area Mobilità, infrastrutture viarie e reti, Daniele Olla. «I nuovi parcheggi saranno circa cinquanta», spiega, «e per ora non sono previsti a pagamento. Sarà la Giunta a decidere. Bisognerà però attendere almeno sei settimane».

L'ultimazione dell’opera è particolarmente attesa, dato che trovare spazi liberi in zona è molto complesso. I nuovi parcheggi rappresenteranno una boccata d'ossigeno in una zona trafficata, a breve distanza da viale Marconi e via Castiglione. Numerose le attività commerciali nelle vicinanze, come il market e la farmacia, oltre alla scuola Ugo Foscolo e al campo di calcio della Sigma, che attende di essere riqualificato. Quello che fino a qualche mese fa era solo uno sterrato polveroso si trasformerà presto in un'area di sosta con marciapiedi, aiuole e impianto di illuminazione pubblica. (p. l.)

