Tra un Andy Warhol e un David Lachapelle arriva Vittorio Sgarbi 

Quando l'arte abbatte i confini generazionali e geografici, accade qualcosa di speciale. Il Maestrale Art Festival, alla sua prima edizione, si prepara a scardinare le retoriche più logore dell'universo artistico contemporaneo, animando sabato e domenica le cantine Anthigori di Capoterra, con un ospite d'eccezione: Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, atteso sabato alle 16, rappresenta il fulcro di un evento che promette scintille.

Il protagonista

Vittorio Sgarbi, amatissimo (e odiatissimo!) per le sue analisi fulminanti e mai banali, non sarà un semplice ospite, ma un vero e proprio deus ex machina interpretativo. La sua lettura critica si preannuncia come un momento cruciale del Festival, capace di squarciare i veli delle opere esposte e offrire uno sguardo unico sul complesso panorama artistico contemporaneo.

Gli artisti

Appositamente per questa prima edizione, arriveranno in Sardegna opere di maestri internazionali che trasformeranno le cantine in un unicum espositivo. Accanto ai lavori di Andy Warhol, David Lachapelle, Tvboy, Mrbrainwash, Obey e Kaws - eccezionalmente giunti sull'Isola, multipli certificati - spiccano i lavori di artisti sardi come Michele Cara, Matteo Sabino, Bibi Elle, Roberto Meloni e Michelle Pisapia. Un dialogo serrato che attraversa generazioni e poetiche, dove l'arte diventa ponte tra locale e globale.

Le performance

Il festival non sarà una statica esposizione. Performance live animeranno le due giornate, trasformando le cantine in un laboratorio artistico dinamico. I pittori Differentlopol e Matteo Sabino daranno vita a creazioni dal vivo, mentre il poeta Paul Sark interpreterà le sue composizioni. La musica troverà voce con Nicola Agus, Edoardo Salaris e Gaia Tolu, promettendo un'immersione sensoriale a 360 gradi. Domenica, alle 18, il closing party siglerà un percorso che vuole essere non una conclusione, ma un inizio. Le Cantine Nuraghe Anthigori diventeranno il cuore pulsante di un'esperienza che unisce arte visiva, performance e i sapori della tradizione enogastronomica sarda.

Gli obiettivi

Un progetto ambizioso che guarda oltre i confini geografici e generazionali, dove l'arte non è contemplazione, ma dialogo vivo e pulsante. «Questa prima edizione del Maestrale Art Festival è il coronamento di un percorso che perseguiamo da anni», spiega Francesco Demeglio, presidente dell'associazione culturale Maestrale. «La nostra missione è consentire ai giovani artisti emergenti sardi di inserirsi nel mercato dell'arte e trasformare una passione in un mestiere». Il Festival diventa così un manifesto: «Affiancando opere di artisti sardi a quelle di maestri come Warhol e Lachapelle, vogliamo dimostrare che l'arte è eterna, non limitata ai grandi del passato, ma radicata nel presente e proiettata al futuro. Un ringraziamento speciale va alla Regione Sardegna, senza il cui fondamentale contributo non sarebbe stato possibile organizzare questa splendida rassegna».

