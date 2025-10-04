Tra Tonara e Ovodda un pari indolore 

Tonara 1

Ovodda 1

Tonara (4-4-2) : Morillas, Floris (20’ st Maccioni), Diouf, Sulis, Carboni, Trogu, Acosta, Poddie, Ruggeri, Noli, Chessa. In panchina Martinez, Deiana, Atzori, Lafnine, G. Murru, Poddie, Al. Murru. Allenatore Pia.

Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Mele, Caria, A. Sedda, Patteri, L. Vacca (15’ st A. Soru), Satta, S. Soru, Medde (32’ st Mattu), E. Sedda, Deiana. In panchina Angioi, Pes, Urru, Lai, G. Vacca, Brundu. Allenatore Moro.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Reti : st 10’ Diouf, 30’ E. Sedda.

Tonara. Finisce in parità, 1-1, la sfida tra Tonara e Ovodda, che restano nelle retrovie della classifica. Primo tempo bloccato, con le squadre che provano a creare qualche occasione ma senza sbocchi importanti. Da segnalare le opportunità capitate sui piedi di Trogu e Noli e davvero poco altro.

Nella ripresa la gara si anima con il Tonara che passa in vantaggio quasi subito: palla di Trogu per Noli, cross in mezzo e Diouf insacca alle spalle del portiere Mozzo. Al 30’ arriva il gol del pareggio dell’Ovodda grazie a E. Sedda. Ancora qualche tentativo dei padroni di casa ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio dell’arbitro. (a. d.)

