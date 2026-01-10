VaiOnline
Al Comunale.
11 gennaio 2026 alle 00:09

Tra Tharros e Samugheo la differenza è in un gol 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tharros 1

Samugheo 0

Tharros (4-2-3-1) : Grotta, Dessì (48’ st Sanna), Pisu, Mascia, Orlando, N. Orrù, Pitzalis (16’ st Lonis), F. Orrù, Calaresu, Mameli, Gianoli. In panchina Ullasci, Tugulu, Caria, Erdas, Cabitza, Palmas, Piras. Allenatori Frongia e Pinna.

Samugheo (4-3-3) : Carta, Fernandez, Zucca (24’ st Loi), Frau, Cina, S. Frongia, Loreto, Diana (30’ st Fadda), Hurtado, M. Frongia (43’ st Pisano), Sardu (18’ st Erbì). In panchina Cabasino, Ginesu, Demurtas, Arru, Manca. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Rete : 34’ st Mameli.

Note : ammoniti Grotta e F. Orrù.

Oristano. Al termine di una sfida condizionata dal vento, la Tharros si impone 1-0 col Samugheo. Decide una rete di Mameli al 34’ della ripresa: il numero 10 di casa, direttamente dal calcio d’angolo, calcia verso la porta e la palla si infila tra palo e portiere probabilmente aiutata nella traiettoria dalle raffiche. Tra le altre occasioni, nel primo tempo entrambe le squadre vicine al gol al 30’: prima Gianoli salta il portiere, calcia nello specchio ma trova un difensore a salvare sulla linea; sul ribaltamento di fronte Hurtado davanti a Grotta si fa anticipare all’ultimo. Nella ripresa è Calaresu, al 1’ e al 10’, a essere pericoloso. Dopo il gol, al 42’ e 47’, Hurtado e S. Frongia sfiorano il pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 