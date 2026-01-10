Tra Tharros e Samugheo la differenza è in un gol 

Tharros 1

Samugheo 0

Tharros (4-2-3-1) : Grotta, Dessì (48’ st Sanna), Pisu, Mascia, Orlando, N. Orrù, Pitzalis (16’ st Lonis), F. Orrù, Calaresu, Mameli, Gianoli. In panchina Ullasci, Tugulu, Caria, Erdas, Cabitza, Palmas, Piras. Allenatori Frongia e Pinna.

Samugheo (4-3-3) : Carta, Fernandez, Zucca (24’ st Loi), Frau, Cina, S. Frongia, Loreto, Diana (30’ st Fadda), Hurtado, M. Frongia (43’ st Pisano), Sardu (18’ st Erbì). In panchina Cabasino, Ginesu, Demurtas, Arru, Manca. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Rete : 34’ st Mameli.

Note : ammoniti Grotta e F. Orrù.

Oristano. Al termine di una sfida condizionata dal vento, la Tharros si impone 1-0 col Samugheo. Decide una rete di Mameli al 34’ della ripresa: il numero 10 di casa, direttamente dal calcio d’angolo, calcia verso la porta e la palla si infila tra palo e portiere probabilmente aiutata nella traiettoria dalle raffiche. Tra le altre occasioni, nel primo tempo entrambe le squadre vicine al gol al 30’: prima Gianoli salta il portiere, calcia nello specchio ma trova un difensore a salvare sulla linea; sul ribaltamento di fronte Hurtado davanti a Grotta si fa anticipare all’ultimo. Nella ripresa è Calaresu, al 1’ e al 10’, a essere pericoloso. Dopo il gol, al 42’ e 47’, Hurtado e S. Frongia sfiorano il pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA