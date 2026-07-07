Tra testimonianze e memoria, un libro sull’identità di Castello 

“I quartieri storici di Cagliari: Castello” (edizioni Isolapalma), è il nuovo libro di Antonello Angioni e Luigi Orrù di San Raimondo, che sarà presentato oggi alle 17.30 nello Spazio Eventi della Mem di Cagliari (in via Mameli 164).

L’opera propone un viaggio tra vicende storiche, monumenti e testimonianze che hanno contribuito a costruire l’identità del quartiere nel corso dei secoli, con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio che continua a rappresentare una parte essenziale della memoria collettiva cittadina.

Coordina l’incontro Paolo Lusci. Gli autori dialogheranno con l’assessora comunale alla Cutlura Maria Francesca Chiappe e con Francesca Desogus, responsabile del Sistema bilbiotecario e dell’archivio storico del Comune.

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