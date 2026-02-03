VaiOnline
Olbia.
04 febbraio 2026 alle 00:41

Tra Tavolara e il galletto la Provincia ha il suo stemma

Il presidente, Settimo Nizzi, lo avrebbe preferito azzurro, la maggioranza dei consiglieri lo ha scelto bianco brillante (la terza opzione era il rosso), il gonfalone della provincia Gallura Nord Est Sardegna è pronto per essere spedito all'Ufficio onorificenze e araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ieri, in Consiglio provinciale sono stati approvati drappo e bozzetto dello stemma dell'ente, da sottoporre alla valutazione di Palazzo Chigi. «Il futuro dei galluresi si riconoscerà in questo simbolo», ha detto Nizzi, illustrando gli elementi distintivi della Provincia. A conferma della rappresentatività di tutto il territorio, nei quattro quadranti dello stemma è racchiusa l'identità di tutta la Gallura. In alto allo scudo, i simboli delle due città capoluogo: a sinistra, Tavolara sullo sfondo e una nave romana a rappresentare Olbia e la vocazione commerciale dei Comuni costieri e a destra, il gallo, antico emblema del Giudicato di Gallura e oggi di Tempio. Nella parte bassa, la torre di Pedres che richiama il Giudicato e il Monte Acuto con il castello medievale. Tra gli altri punti all'ordine del giorno, il bilancio per il prossimo biennio, chiuso con 127 milioni, e la costituzione di tre commissioni consiliari.

