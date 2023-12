Una trappola infernale per chi si mette alla guida, a Cagliari. I cantieri infiniti di via Roma, viale Trieste, via Dante, certo, ma anche le sorprese come l’asfalto in piazza Giovanni XXIII in pieno shopping natalizio. O la potatura degli alberi pianificata quasi in modo scientifico nella seconda metà di dicembre. In conto vanno messi i lavori della metro (appalto Arst) e il terno al lotto del parcheggio, con il caos senza fine alla stazione.

a pagina 16