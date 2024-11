Tra sete e sprechi: la rabbia dei sardi 

La storia si ripete. Piove e in Sardegna si spreca l’acqua. Il caso più eclatante, che ha scatenato la rabbia di quattro sindaci, è quello della diga del Cixerri, nel distretto irriguo di Uta. L’invaso è al 90% della capacità d’invaso e, con i nuovi apporti, si aprono le paratie e l’acqua finisce in mare. La conclusione dei lavori per l’impianto di sollevamento, che ridistribuirebbe l’acqua nei campi, è in ritardo. Le precipitazioni abbondanti stanno facendo salire il livello dei bacini in Baronia, in Ogliastra e in Barbagia, con la fine delle restrizioni nelle case.

l a pagina 5