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Serie D.
25 maggio 2026 alle 01:16

tra sequestri giudiziari e debiti coi giocatori è a rischio il prossimo campionato dell’olbia 

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Olbia. «Nessuna nuova, buona nuova», recita il proverbio. Peccato che il silenzio assordante che avvolge l’Olbia Calcio non faccia presagire nulla di positivo.

Le ultime dichiarazioni sull’intenzione di «presentare la domanda di ripescaggio in Serie D» dopo la retrocessione ai playout e di «preparare un piano di ristrutturazione del debito» che grava sul club, pari a diversi milioni di euro, le ha rilasciate Ninni Corda una settimana fa. Nell’occasione il direttore dell’area tecnica dei bianchi ha parlato di possibili sviluppi sul piano societario con l’entrata in scena di nuovi investitori, spiegando che per i nomi sarebbe stato necessario attendere la fine del mese.

In tribunale

Nel frattempo, accogliendo un’istanza dell’avvocato Carlo Selis per gli stipendi non pagati a tre ex dipendenti amministrativi dell’Olbia, il Tribunale di Tempio ha disposto il sequestro conservativo dei beni del club per un importo di circa 100mila euro. Per recuperare le somme si spera nel contributo regionale destinato ai galluresi che tuttavia, quando arriverà, sarà “aggredito” dai decreti ingiuntivi presentati da diversi creditori, senza contare che altri soggetti tra giocatori, dipendenti e fornitori avrebbero iniziato a muoversi legalmente per provare a recuperare i loro soldi.

La società

Fallita l’impresa di salvare la Serie D, la nuova proprietà targata Prosoccer ha davanti adesso l’impresa di scongiurare il fallimento. Altro che ripescaggio: posto che in un’ipotetica graduatoria i galluresi “pagherebbero” il non aver partecipato nell’ultimo anno ai tornei giovanili e femminile e i 2 punti di penalizzazione in classifica, l’Olbia rischia di non iscriversi al campionato di Eccellenza.

La mancanza di risorse finanziarie certe e immediate è un’emergenza che la Prosoccer è chiamata a risolvere in tempi brevi, anche perché, tra le altre cose, entro il 30 giugno dovrà pagare alla SwissPro la rata da 125mila euro (la prima di sei) secondo il piano sottoscritto a gennaio per il passaggio di proprietà.

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