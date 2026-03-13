Tra Sarlux e Cus un derby con vista sui playoff di A3M 

Quando un derby è sentito, atteso, ma non è più decisivo. Un dettaglio che non fa perdere fascino a Sarlux Sarroch-Cus Cagliari, che domani al Palazzetto di Via Giotto (inizio ore 18) si sfidano per l’ultima giornata della prima fase della serie A3 di volley. Entrambe qualificate ai playoff, quindi con una solida copertura alle spalle, calcheranno il taraflex con un obiettivo comune, giocare bene e divertire il pubblico che si spera numeroso. Una settimana di riposo per la Final Four della Coppa Italia ha consentito a entrambe un iniziale lavoro di scarico e il recupero di alcuni acciaccati e affaticati.

La Sarlux occupa e non rischia la quinta posizione, in caso di vittoria può sperare in un poco realistico passo falso del Mantova contro il Trebaseleghe ultimo in classifica, per agganciare il quarto posto. Il Cus Cagliari difende il sesto posto, acciuffato grazie alla convincente vittoria con il Savigliano, e inattaccabile con una vittoria, diversamente deve attendere il risultato dell’Acqui Terme nell’incontro spareggio con San Donà. All’andata si impose al termine di un incerto match e di un avvincente tie break. Nei precedenti a Sarroch, in Serie A3, una vittoria per parte.

In vista degli accoppiamenti dei playoff, l’altro girone, il “Blu” è ancora in alto mare, ma domani sarà tutto più chiaro.

Serie B

Dopo due vittorie che hanno rimesso a posto la classifica, si solleva l’asticella per la Pan Alfieri, nella sesta di ritorno della B1 femminile. Al Pala Coni (stasera ore 16) arriva il Garlasco, che occupa la seconda posizione, tra gli avversari certamente più difficili per allungare la serie positiva. Non può sbagliare la Capo d’Orso Palau che gioca a Bellusco.

In B2 femminile potrebbe essere un turno favorevole per la Phi Volley La Maddalena impegnata a Roma con il Volleyrò, terzultimo. Sono in programma scontri diretti tra le concorrenti per l’accesso ai playoff. In casa La Smeralda Ossi contro il Volley Terracina (Palazzetto ore 15), gioca a Viterbo il Quadrifoglio Porto Torres.

In serie B maschile è un momento favorevole per la Vega Dolianova, stasera attesa da un esame difficile a Genzano, contro la terza in classifica che ha vinto cinque delle ultime sei partite.

RIPRODUZIONE RISERVATA