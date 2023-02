Tra Santadi e Capoterra 7 gol e 4 rigori 

Il risultato permette alla formazione del presidente Maurizio Grassetti di restare a ridosso della vetta e continuare a credere nella promozione: «Speriamo ancora di poter dire la nostra per il primo posto, d’altronde tra due turni abbiamo in calendario lo scontro diretto con la capolista», spiega il massimo dirigente, «siamo in un buon momento di forma e fino a quando i giochi saranno aperti daremo tutto. La rosa è costruita per salire di categoria e abbiamo il dovere di provarci».

A quota 31 si fa vedere il Calcio Siliqua, che ha vinto la sfida casalinga contro la Giovertù Sarroch 3-0. Una partita decisa dalle giocate di Federico Pinna: l’attaccante ha segnato due reti e ha fatto partire l’azione del terzo gol messo a segno da Mattia Mascia. Pronti via e il bomber di casa raccoglie un lancio in verticale e, con un preciso diagonale di sinistro, firma il vantaggio. Lo stesso giocatore approfitta di un liscio del portiere ospite per insaccare la palla del raddoppio. Nella ripresa ancora lui da posizione defilata mette il pallone al centro dove l’accorrente Mascia chiude i conti col definitivo 3 a 0.

Turno leggero nel fine settimana appena trascorso per la Terza categoria. Giornata regolare nei gironi A, B e D, nel gruppo C si è giocato un anticipo, tutti gli altri hanno osservato il riposo. Nel primo raggruppamento nonostante la pressione delle inseguitrici il Santadi continua la corsa in vetta vincendo non senza difficoltà la gara in casa dello Sporting Vigor Capoterra: 4-3 il risultato finale (con quattro rigori fischiati dall’arbitro), che ha portato la battistrada a quota 36. Alle sue spalle l’agguerritissima Matzaccarese ha liquidato la pratica Atletico Narcao con un tennistico 6-1 e insegue a 4 lunghezze di distacco.

Turno leggero nel fine settimana appena trascorso per la Terza categoria. Giornata regolare nei gironi A, B e D, nel gruppo C si è giocato un anticipo, tutti gli altri hanno osservato il riposo. Nel primo raggruppamento nonostante la pressione delle inseguitrici il Santadi continua la corsa in vetta vincendo non senza difficoltà la gara in casa dello Sporting Vigor Capoterra: 4-3 il risultato finale (con quattro rigori fischiati dall’arbitro), che ha portato la battistrada a quota 36. Alle sue spalle l’agguerritissima Matzaccarese ha liquidato la pratica Atletico Narcao con un tennistico 6-1 e insegue a 4 lunghezze di distacco.

All’inseguimento

A quota 31 si fa vedere il Calcio Siliqua, che ha vinto la sfida casalinga contro la Giovertù Sarroch 3-0. Una partita decisa dalle giocate di Federico Pinna: l’attaccante ha segnato due reti e ha fatto partire l’azione del terzo gol messo a segno da Mattia Mascia. Pronti via e il bomber di casa raccoglie un lancio in verticale e, con un preciso diagonale di sinistro, firma il vantaggio. Lo stesso giocatore approfitta di un liscio del portiere ospite per insaccare la palla del raddoppio. Nella ripresa ancora lui da posizione defilata mette il pallone al centro dove l’accorrente Mascia chiude i conti col definitivo 3 a 0.

Il risultato permette alla formazione del presidente Maurizio Grassetti di restare a ridosso della vetta e continuare a credere nella promozione: «Speriamo ancora di poter dire la nostra per il primo posto, d’altronde tra due turni abbiamo in calendario lo scontro diretto con la capolista», spiega il massimo dirigente, «siamo in un buon momento di forma e fino a quando i giochi saranno aperti daremo tutto. La rosa è costruita per salire di categoria e abbiamo il dovere di provarci».

Non c’è gara

Nel girone B continua il dominio del Burcei. La capolista vola a 31 punti e mantiene inalterato il distacco dal Sinnai (-5) grazie alla vittoria sul Belvedere (3-1). La diretta inseguitrice ha vinto in casa dell’Accademia Dolianova (1-2). Alle loro spalle un terzetto a quota 23: Havana San Basilio, Belvedere e San Basilio. Nel girone C, vista la sosta, la Federazione ha fatto disputare l’anticipo tra Arcidano Calcio 2020 e Calmedia Bosa, concluso a reti inviolate. Nel girone D sono ancora 9 i punti di distanza tra la prima della classe Bortigali e il Phiniscollis: la capolista ha vinto in casa del Sorgono col minimo sforzo (0-1), la rivale ha surclassato il Girasole (1-2) che resta al terzo posto, a quota 27, raggiunto dal Lotzorai che ha asfaltato l’Orotelli con dodici reti (12-1 il risultato).

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata