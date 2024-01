Tra Russia e Ucraina è sempre muro contro muro 

Mosca. Per la seconda volta consecutiva, Vladimir Putin ha salutato il nuovo anno lanciando una salva di droni e missili sull’Ucraina, mentre ancora si contano i morti del massiccio attacco russo del 29 dicembre, saliti a 50 di cui 27 nella sola Kiev. Il 2023 si è così chiuso con una nuova recrudescenza della guerra e l’inizio del 2024 non appare migliore. La Russia «non arretrerà», «li spazzeremo via», ha minacciato lo zar a Capodanno. L’anno prossimo «devasteremo» le forze di Mosca, ha replicato a distanza Volodymyr Zelensky nel suo discorso di fine anno, incoraggiando gli ucraini a resistere ed esortando gli alleati a continuare a sostenere Kiev e la sua lotta contro l’invasore.

A cominciare dall’Italia, presidente di turno del G7, che il presidente ucraino ringrazia, con un tweet indirizzato a Giorgia Meloni, per «aver difeso la libertà e la vita umana, e per aver preservato la stabilità globale e un ordine internazionale basato su regole». «Abbiamo dimostrato più volte che possiamo risolvere i compiti più difficili e che non arretreremo mai perché nessuna forza può dividerci», ha affermato dal canto suo Putin alla vigilia del nuovo anno, che lo vedrà anche candidato per un nuovo mandato presidenziale. Il giorno dopo, in visita all’ospedale militare di Vishnevskij, ha poi minacciato di «intensificare gli attacchi». E ha accusato Kiev per «l’attacco mirato contro la popolazione civile» di Belgorod, che il 30 dicembre ha causato almeno 25 morti e 109 feriti. Al contrario Zelensky ha annunciato che nel 2024 anche Kiev aumenterà la sua produzione interna e si doterà di «un milione di droni», così come di aerei forniti dagli alleati occidentali.

