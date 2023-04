Tra Roma e Milan in palio la Champions 

Roma-Milan alle 18, Torino-Atalanta alle 20,45: le due sfide odierne profumano di Champions e il match dell’Olimpico (esaurito) è fondamentale: le due squadre sono quarte a quota 56 punti, a +2 sull’Inter e a -3 dalla Juventus terza.

Tanto che Josè Mourinho ha blindato Trigoria tenendo fuori i fotografi del club dagli allenamenti e dalla conferenza stampa della vigilia. È ancora incerta la presenza di Paulo Dybala, il cui infortunio alla caviglia sinistra rischia di fargli saltare la partita. La speranza dello Special One è che possa essere almeno in panchina. Wijnaldum dopo il guaio muscolare col Feyenoord si è allenato col gruppo e potrebbe entrare a gara in corso. Problemi in difesa, con l’assenza di Smalling e Llorente che saranno sostituiti da Kumbulla o Celik nella linea dei tre centrali con Mancini e Ibanez. In avanti dovrebbe giocare Belotti.

Sul fronte Milan il tecnico Stefano Pioli parla di «scontro diretto che vale doppio», anche se la corsa alla qualificazione «resterà aperta fino all’ultima giornata». Le sensazioni dell’allenatore «sono molto buone, sappiamo cosa fare nelle partite importanti». I giocatori sono tutti a disposizione, a partire da Leao e Giroud. Unici a non partire per Roma saranno Ibrahimovic e Pobega, oltre al febbricitante Florenzi. «Tommaso la settimana prossima penso potrà tornare a lavorare sul campo, il dolore sta diminuendo. Anche Zlatan sta meglio, lo valuteremo nei prossimi giorni».

Nella gara serale l’Atalanta fa visita al Toro. I bergamaschi faranno a meno di Lookman e Soppy; a centrocampo giocheranno De Roon-Koopmeiners-Ederson-Pasalic, in avanti uno tra Zapata e Hojlund. «L’obiettivo è pizzicare almeno una squadra sopra di noi», ha detto l’allenatore Gasperini riferendosi all’Inter (a +2).

Il tecnico Juric a sua volta dopo il successo con la Lazio a Roma rinuncerà a Radonjic infortunato: «Vogliamo fare bella figura: puntiamo a un gran finale di stagione».