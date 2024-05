Tra Roma e Juve sfida da Champions Match-salvezza tra Empoli e Frosinone 

La Roma per avvicinare il Bologna e tenere a distanza l’Atalanta (che deve recuperare una partita), la Juve per respingere l’assalto giallorosso. Oggi alle 20,45 all’Olimpico va in scena un vero spareggio Champions tra due pretendenti a un posto nella coppa che conta di più. La squadra di De Rossi è quinta a quota 59, quella di Allegri terza a +6. Manca poco al traguardo ma inciampare potrebbe essere rischioso.

Ma sono in programma anche sfide salvezza importanti. Alle 15 si gioca Empoli-Frosinone, scontro diretto tra squadre in bilico a +2 dalla quota retrocessione. Un match che riguarda anche il Cagliari. Alla stessa ora scendono in campo anche Verona e Fiorentina, con gli scaligeri appaiati a 31 punti assieme agli stessi Empoli e Ffosinone e i viola che avranno uno sguardo al ritorno della semifinale di Conference League in programma giovedì. Alle 18 infine è in programma Milan-Genoa: i rossoneri sono già qualificati in Champions, il Grifone è già salvo.

