Tra poesia, miti greci e uno “Skoncertino” 

Sono partiti il giorno dell’Epifania con la poesia di Vanessa Aroff Podda e la nuova versione di “Oja o Ma’”, testo di Francesco Abate portato in scena da Rossella Faa e Fabio Marceddu, impegnati a rileggere “Mia madre ed altre catastrofi” con la regia di Antonello Murgia. Ora, il 14 gennaio, ecco il nuovo appuntamento con “Una domenica dall’armadio”, la rassegna con la quale Murgia e Marceddu occupano Casa Saddi, a Pirri, in via Ettore Fieramosca 17. Così domenica alle 18 arriva il Batisfera Teatro con la rilettura dei miti greci, una sorta di assaggio di quel che sarà lo spettacolo del 21 (entrambi inediti). A seguire lo spettacolo del Teatro dallarmadio “A-Mar” tratto dal libro di Fabio Marceddu, “Il mare sopra”, intervistato accompagnato e contraddetto da Vanessa Aroff Podda. Il 21 gennaio, alla stessa ora, il Teatro dallarmadio racconta Cagliari (ma potrebbe essere una qualsiasi città del mediterraneo) secondo miti e leggende, con contributi musicali e letterari in scena Fabio Marceddu e Antonello Murgia, e subito dopo ritorna il Mito, con Angelo Trofa e la sua “Mitomania”, diretto da Valentina Fadda. Domenica 28 gennaio la Compagnia Rossolevante propone “Leggerezza dell’essere”, uno spettacolo fatto di parole poesia e suggestioni. Chiude la rassegna lo “Skoncertino” per Giorgio Todde, dove il diminutivo è sinonimo di operetta, un omaggio del Teatro dallarmadio, all’indimenticato scrittore cagliaritano, ai suoi scritti editi e inediti e alle sue canzoni, suonate, cantate e recitate da Fabio Marceddu e Antonello Murgia che cura anche la regia. ( gr. pi. )

