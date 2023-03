«Tra pochi giorni  gli scavi per capire la causa dei crolli» 

Una cosa è certa, sarà il Comune a farsi carico delle operazioni di scavo per individuare le cause dei cedimenti. Le indagini dovranno portare alla luce la zona dove i tecnici prevedono ci sia stato un cedimento. Opere necessarie per capire se lo smottamento del terreno abbia poi provocato la rottura della condotta idrica (in questo caso entra in ballo l’amministrazione comunale) o se, viceversa, l’acqua fuoriuscita a grande pressione sia stato il motivo del dilavamento (in questa ipotesi le responsabilità vanno ricondotte ad Abbanoa).

«Faremo il possibile per far partire entro questa settimana la fase due», afferma l’assessora comunale ai Lavori pubblici Gabriella Deidda. «Appena il consulente tecnico del Tribunale ci darà il via libera provvederemo immediatamente all’eliminazione del tetto installato tra i contrafforti per evitare la caduta di calcinacci al suolo. Questo – continua l’assessora – per consentire l’accesso e l’operatività ai mezzi meccanici che dovranno prima spostare la pavimentazione e successivamente effettuare gli scavi».

