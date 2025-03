“Tra poche ore è buio”, Giovanni Pizzigoni  lascia YouTube e si immerge nel thriller 

La vicenda è complicata e tra i protagonisti c’è (prepotente) il luogo in cui tutto di snoda. La Sardegna evoca la forza della terra, il mistero che trasuda di tradizione millenaria. “Tra poche ore è buio”, ultimo romanzo di Giovanni Pizzigoni (famoso per il suo canale YouTube, dove parla di attualità, politica e storia) è un thriller politico, edito per Mondadori, dove il lettore è condotto in un percorso tortuoso, come le strade incastonate nella profonda vegetazione isolana.

I tasselli da raccogliere sono tanti perché il puzzle si completi: gli anni Novanta, un’azienda verso il fallimento, un omicidio con una vittima seviziata come in un rituale, una giovane attivista bolognese in fuga, un giornalista milanese dal passato pressante, un tenente dei Ros veterano della guerra in Bosnia, il resort Poseidon dell’isola di San Giorgio nel sud Sardegna e, poi, l’anziana Elianora, fascinosa figura Jana e judikissa, portatrice di un sapere silenzioso. Il panico di una morte brutale rende la soluzione difficile da raggiungere: soprattutto se la razionalità del solo affare si scontra con la verità profonda di una coscienza ancestrale che anima un popolo arrabbiato.

La penna di Pizzigoni salta da un registro all’altro rendendo intrigante ogni descrizione, ogni ipotesi di movente. Nelle oltre quattrocento pagine, chi legge è trascinato in una storia sempre contemporanea, eppure perfetta nella costruzione che precede il XXI secolo: trent’anni indietro regalano un sospiro autentico, poco inquinato dalla tecnologia.

“Il cielo si stava schierando, il vento tirava ancora come se volesse radere l'isola al suolo, ma le nuvole correvano via veloci” : così scrive l'autore e chissà quale epilogo, da questa agitata striscia di natura, troverà luce oltre il fitto buio. (Federica Abozzi)