Tra perplessità e speranze 

«Sul progetto della gasiera a Portovesme ci sono due difficoltà oggettive: la prima legata allo scarso pescaggio e alla necessità di rimuovere il sedime dal fondale, la seconda legata al parere dell’Istituto Superiore di Sanità sul rischio di impatto ambientale. Sono qui per ascoltarvi, poi riferirò alla Presidenza del Consiglio dei Ministri». Dopo il rinvio a novembre della sentenza del Consiglio di Stato sul Dpcm Energia per la Sardegna, che ha congelato anche la decisione sulla gasiera a Portovesme, il prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis ieri era a Portoscuso per ascoltare dalle associazioni e dal territorio le criticità legate al progetto del rigassificatore che la Snam vorrebbe ormeggiare a Portovesme, nella banchina est.

L’incontro

«Abbiamo ribadito in tutte le occasioni la nostra contrarietà alla gasiera in porto - ha detto il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - Non possiamo ignorare il parere dell’Iss che ha giudicato il progetto incompatibile con il territorio». Angelo Cremone, esponente di Sardegna Pulita, con altre associazioni ambientaliste ha avuto modo di incontrare a Cagliari il Prefetto a cui ha consegnato di recente un esposto sul caso-gasiera. «Questo è un impianto a rischio strage - ha detto Cremone - non dimentichiamo cosa è successo a Viareggio e a Livorno».

I commenti

Vincenzo Tiana, responsabile Energia di Legambiente Sardegna, si è soffermato sull’impatto cumulativo. «In questo territorio c’è una sovrapposizione di episodi di inquinamento», ha detto. Interventi anche da parte di Italexit e dell’Usb. Roberto Puddu, all’epoca lavoratore della centrale Enel, ha ricordato il caso Eurobulker, la nave che trasportava carbone e si è schiantata su una secca davanti al porto. Enrico Atzei, consigliere di maggioranza e dipendente Eurallumina: «Abbiamo la necessità di tutelare ogni singolo posto di lavoro - ha detto - la situazione si rasserenerebbe se la gasiera fosse spostata al largo o se invece fosse ancorata a Cagliari e qui arrivasse il gas necessario». Stefano Ariu, consigliere di minoranza e dipendente Eurallumina: «La Sardegna necessita del gas perché è l’unica regione tagliata fuori dall’approvvigionamento. Senza dimenticare l’aspetto occupazionale». (a. pa.)

