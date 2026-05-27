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Il presidente.
28 maggio 2026 alle 00:06

Tra passato e futuro: Giulini si racconta oggi a “Il Cagliari in diretta” 

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Ultima puntata per il “Cagliari in diretta”, oggi negli studi di Radiolina in piazza L’Unione Sarda, con un ospite speciale: Tommaso Giulini. Per il 48enne presidente rossoblù sarà questa l’occasione per fare un bilancio sulla stagione appena conclusa, la dodicesima del club isolano con lui al timone.

Sarà l’occasione per anticipare le strategie sul prossimo campionato, sia per quanto riguarda la conferma dell’allenatore Fabio Pisacane (pare abbastanza scontata ma ancora non è stata formalizzata) sia sulla composizione della squadra, tra conferme, arrivi, addii ed eventuali riscatti dei giocatori in prestito. E si parlerà chiaramente degli scenari societari con l’ingresso dei nuovi soci americani.

«È stato un bel percorso, come ci immaginavamo, con tanti ragazzi maturati giorno dopo giorno e gara dopo gara», ha anticipato Giulini nel pre gara di Milan-Cagliari senza, però, entrare nel dettaglio di un campionato chiuso con 43 punti. «Siamo sempre rimasti in linea di galleggiamento», si è limitato a dire, «conformi a ciò che volevamo costruire e portare avanti con questo progetto tecnico».

La trasmissione - condotta da Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu - andrà in onda a partire dalle 18.30 in FM su Radiolina, in tv su Videolina e in streaming sui canali web e Facebook di Radiolina e Unionesarda.it.

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