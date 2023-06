Tra Paolo e Regina l’amore riesplode dopo mezzo secolo 

«Il primo amore non si scorda mai. Pensavo fosse una frase fatta, invece mi è bastato rivedere Regina un solo istante per capire che è sempre stata solo lei la donna della mia vita. Così, dopo oltre mezzo secolo dal nostro primo bacio, con la complicità dei social ci siamo incontrati e le ho chiesto di sposarmi». Paolo Antonio Nocco, 74 anni, ha gli occhi lucidi per la forte emozione quando racconta il suo grande amore per Regina Pinna, di tre anni più giovane. Hanno detto “sì” con il rito civile nel Municipio di Perdaxius, il loro paese. Sono stati uniti in matrimonio a Maria Giovanna Serpi, cugina degli sposi. C’erano tutti i familiari. Emozianatissimi e felici.

La storia d’amore

Lei aveva appena 14 anni e lui poco più di 17 quando si sono innamorati. Uno storia tra adolescenti durata qualche tempo e interrotta quando Paolo Antonio Nocco si è trasferito a Firenze dopo aver concluso il corso per allievo carabiniere a Iglesias. «Inizialmente abbiamo mantenuto i contatti - racconta - ci eravamo promessi di non lasciarci, ci scrivevamo spesso. Ma con il tempo il legame è venuto meno».

Lo sposo

Dopo un breve periodo Paolo Antonio Nocco era stato costretto ad abbandonare l’Arma dei carabinieri, poiché aveva conosciuto una ragazza che rimase incinta. In quegli anni a un carabiniere non era concesso il matrimonio prima dei 28 anni. «Avevo cambiato lavoro. Sono stato assunto come guardia giurata. - continua - Dopo un po’ di tempo è nata un'altra figlia, siamo andati avanti per circa 7 anni, poi il matrimonio è finito». Dopo qualche tempo si trasferisce a Biella, vicino alla famiglia della nuova compagna, che gli darà il terzo figlio. Anche questa unione non dura tanto, forse anche perché l'uomo nel frattempo deve affrontare una dura prova con la vita. «Ero da poco andato in pensione – racconta – avevo 56 anni e 35 anni di servizio svolto. Mi è stato diagnosticato un tumore alle corde vocali. Dopo l’intervento fatto a Cremona, con la mia compagna ci siamo lasciati. Sono rimasto solo, ma con l’affetto dei miei figli» .

La sposa

Regina Pinna non ha mai lasciato la Sardegna. Anche lei è in pensione, dopo aver lavorato come collaboratrice scolastica. Dopo la partenza di Paolo Antonio aveva conosciuto e frequentato un altro ragazzo di Narcao, con il quale si era sposata. Sono nati 2 figli, ma anche il suo matrimonio nel gennaio 2017 è finito. Ma nel novembre di quell’anno è accaduto qualcosa di importante. «Quel giorno - racconta Paolo Antonio Nocco - mia sorella Sabrina, mi ha inviato una foto presa da Facebook e mi ha chiesto: “riconosci questa donna?”. No, ho risposto. Lei mi ha detto che era Regina. Ho provato un’emozione indescrivibile». Sabrina Nocco ha intuito che quell’amore non era mai finito. «Mia sorella mi ha chiesto se volessi inviare i miei saluti. Non ci ho pensato un solo istante ad accettare e le ho chiesto di procurarmi il suo numero di telefono». Potenza dei social, ed ecco il numero a stretto giro di Facebook. «Abbiamo trascorso una giornata a mandarci un'infinità di messaggi, il giorno dopo le ho chiesto se potevo chiamarla, da lì è ricominciato il nostro amore», dice l’ex carabiniere. Regina Pinna racconta che «è stata davvero un'emozione forte, poter sentire al telefono quell'uomo che mi aveva stretto tra le braccia 55 anni fa». Dopo un mese Paolo Antonio è rientrato in Sardegna. «Mi ha chiesto di sposarlo. Ho detto subito “sì”». Un amore rifiorito dopo 55 anni.

