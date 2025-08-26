Tra Ossese e Ghilarza in palio il primo trofeo 

È tempo di Supercoppa: stasera alle 19 a Ossi andrà in scena la sfida tra Ossese e Coghinas, vincitrici rispettivamente della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Primo trofeo stagionale utile a testare lo stato di forma di entrambe le formazioni, che però puntano a obiettivi più grossi: vincere i rispettivi campionati per salire di livello. Ma incamerare subito un successo non può che far bene al morale, e del resto un trofeo è sempre un trofeo.

L’Ossese è abbonata alla Coppa Italia: lo scorso gennaio ha conquistato la terza in quattro anno battendo in quel caso il Villasimius nella finale giocata a Oristano e diventando la società con più trofei in Sardegna. Un successo incamerato grazie alla zampata di Bah nei minuti finali dopo un match combattuto ed equilibrato.

Il Coghinas dal canto suo, terzo in campionato, ha vinto a Ghilarza la competizione di categoria superando solo ai calci di rigore 6-4 il Lanusei, trionfatore del girone A di Promozione e salito in Eccellenza, al termine di una gara complicata chiusasi ai tempi supplementari sul 2-2 coi gol di Radovanovic (doppietta), Martins e Silva.

