Tra ombrelloni e costumi da bagno alla Prima fermata sembra ancora estate 

L’estate è finita da quasi un mese, ma al Poetto sembra che nessuno se ne sia accorto. Spiaggia affollata ieri, grazie a una giornata dalle temperature gradevoli che ha convinto tanti a tirare fuori asciugamani, ombrelloni e costumi da bagno. C’è chi ha approfittato del sole per concedersi qualche ora di relax sulla sabbia, chi ha scelto una passeggiata sul bagnasciuga e chi non ha rinunciato a un tuffo. D'altronde, il calendario dice ottobre, ma il clima continua a regalare scampoli d’estate. E forse qualcuno ha anche dato un’occhiata alle previsioni, che annunciano un peggioramento del tempo nelle prossime ore. Meglio allora approfittarne, prima che nuvole e pioggia prendano il posto del sole.

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