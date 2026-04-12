Tra nasse e reti, a lezione di pesca 

Un mestiere antico e faticoso in via di estinzione. I ragazzi (e le ragazze) già da molti anni non hanno la pesca nel loro orizzonte. Nel porto di Golfo Aranci, tra motoscafi e gommoni, le barche tradizionali resistono e ricordano le radici ma sono sempre meno quelle che prendono il largo a calare le reti. «Ci sono circa 35 imbarcazioni, solo tre o quattro pescherecci più grandi, in linea di massima l’attività coinvolge una settantina di persone con le relative famiglie», spiega Andrea Viola, presidente del Consorzio dei pescatori che qualche settimana fa ha lanciato, ottenendo il sostegno delle istituzioni, l’idea dell’Accademia del Mare e della pesca tradizionale che sta già muovendo i primi passi.

Crisi e rilancio

«Il settore oggi è in crisi, l’età media degli addetti è di sessant’anni e non c’è in vista un ricambio generazionale», spiega ancora Viola: «I pescatori fanno i conti con diversi problemi, il più impellente è il costo del carburante che oggi è raddoppiato. Molti preferiscono non uscire perché i costi rischiano di essere più alti dei ricavi». Il mare, più ancora della terra, non dà certezze di raccolto e la pesca è un po’ la Cenerentola, dimenticata anche nel nome del Ministero e dell’assessorato di riferimento, quello dell’agricoltura. Nella nascente Accademia la speranza di un rilancio con un progetto che mette insieme formazione e preservazione anche culturale di un tratto fortemente identitario. Il Consorzio ha sottoscritto due protocolli d’intesa, uno con l’Autorità di sistema portuale della Sardegna e l’altro con il Comune di Golfo Aranci, una robusta cornice istituzionale pronta a dare gambe (e spazi demaniali) all’Accademia. «L’idea – dice il presidente del Consorzio – è quella di creare una scuola internazionale, un progetto ben strutturato che sta già riscuotendo molto interesse». I percorsi formativi avranno una durata indicativa tra i 6 e i 12 mesi e il modello prevede un affiancamento diretto in mare con pescatori professionisti che opereranno come tutor e maestri di pesca, affiancato da una formazione teorica su normativa, biologia marina, sostenibilità e sicurezza. La pesca tradizionale va di pari passo con la tutela ambientale, l’unica strada possibile del resto tra parchi e aree marine protette.

Sotto il profilo economico, i protocolli siglati prevedono anche la promozione del prodotto ittico locale, con l’avvio di un Mercato del Pesce. «Ma confidiamo che le attività dell’Accademia – conclude Viola – siano attrattive anche per i turisti interessati ad approfondire la cultura del territorio».

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