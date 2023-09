Tra narrativa e poesia  i 6 finalisti a Villacidro nel segno di Dessì 

Quest’anno bisognerà attendere più del solito, sabato 25 novembre, per conoscere i vincitori della della trentottesima edizione del Premio Dessì per la letteratura (“Cercatori di meraviglie”), che primeggia quanto a prestigio in Sardegna, porta il nome dell’immortale autore di “Paese d’ombre” e si svolge, come da consuetudine, nel paese che grande importanza rivestì nella sua vita, Villacidro. Solo allora saranno nominati i vincitori di quest’anno, che vedono candidati, nella nella categoria Narrativa, Silvia Ballestra, con “La Sibilla. Vita di Joyce Lussu” (Laterza), Ermanno Cavazzoni, con “Il gran bugiardo” (La nave di Teseo) e Gennaro Serio, con “Ludmilla e il corvo” (L'orma editore); Paolo Febbraro, con “Come sempre. Scelta di poesie 1992-2022”, (Elliot Edizioni), Umberto Fiori, con “Autoritratto automatico” (Garzanti) e Enrico Testa, con “L’erba di nessuno” (Einaudi) i finalisti, invece, nella sezione Poesia.

Già decisi il premio speciale della giuria, che andrà quest’anno alla farmacologa e senatrice a vita Elena Cattaneo, mentre il premio speciale della Fondazione di Sardegna è stato assegnato a Lucio Caracciolo, giornalista e fondatore della rivista di geopolitica Limes . Presenterà l’evento Neri Marcorè, con intermezzi musicali del chitarrista olbiese Marino De Rosas. La giuria, presieduta da Anna Dolfi, è composta da Duilio Caocci, Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Luigi Mascheroni, Gino Ruozzi, Stefano Salis, Gigliola Sulis, Nicola Turi e da un rappresentante della Fondazione Dessì.

Eventi

Messo alle spalle un periodo di turbolenze all’interno della Fondazione Dessì, con dimissioni e relative polemiche, il festival 2023 si articola su tre mesi, dalla fine di settembre alla fine di novembre, quando l’intero percorso troverà il suo naturale compimento. Il programma di spettacoli, incontri con gli autori e concerti — tutti gratuiti — è iniziato ieri con il concerto di Mauro Ermanno Giovanardi, mentre stasera, al Mulino Cadoni alle 18, Irene Palladini dialogherà con la giornalista Laura Guglielmi sul suo ultimo libro, “Italo Calvino e Sanremo. Alla ricerca di una città scomparsa” (Il canneto). Segue alle 21.30, a Casa Dessì, “Don’t forget to fly”, concerto del pianista e autore di colonne sonore Remo Anzovino.

Si passa quindi a venerdì 6 ottobre, alle 21.30 a Casa Dessì, con un monologo tratto dal capolavoro di Herman Melville, “Moby Dick”, che Tommaso Mattei ha adattato e che sarà portato in scena da uno dei nostri attori più conosciuti, Alessandro Preziosi.

Doppio appuntamento sabato 14 ottobre. Alle 18, al Mulino Cadoni il regista Alessio Cremonini (autore di “Sulla mia pelle”, dedicato al caso Cucchi), in dialogo con Stefania Lucamante, presenta il suo romanzo di esordio, “Ora dormono” (Einaudi). Quindi alle 21.30, a Casa Dessì, sale sul palco un cantautore elegante come Antonio Calò, in arte Bungaro, con il suo nuovo progetto. "Volevo volare con i piedi per terra", accompagnato da Marco Pacassoni al vibrafono, allo xilofono e alle percussioni.

Ricca di eventi domenica 15 ottobre. Alle 17, al Mulino Cadoni, Alessia Piperno, in dialogo con Vito Biolchini, presenta il suo libro “Azadi!” (Mondadori), che racconta anche la sua prigionia in Iran per aver sostenuto i diritti delle donne. Stesso posto, alle 18, per dare spazio al campione mondiale 2022 di Poetry Slam, Lorenzo Maragoni, con “Stand-up Poetry”. Infine, a Casa Dessì, alle 21.30, il giornalista Domenico Iannacone presenta “Che ci faccio qui, in scena”, con musiche di Francesco Santalucia e installazioni video di Raffaele Fiorella.

Gran finale

Sabato 25 novembre, come detto, alle 17 alla Palestra in via Stazione, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso. L'indomani mattina, alle 10, l’incontro di chiusura al Mulino Cadoni con gli autori vincitori e i finalisti. Non mancheranno inoltre, a novembre, una serie di presentazioni per le scuole del territorio.

