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Serie A.
07 aprile 2026 alle 00:33

Tra Napoli e Milan fa festa l’Inter 

I campioni d’Italia battono e scavalcano i rossoneri al secondo posto 

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Napoli 1

Milan 0

Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic, Juan Jesus (40’ st Beukema), Buongiorno, Olivera, Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola (29’ st Politano), De Bruyne (40’ st Elmas), McTominay, Giovane (25’ st Alisson). Allenatore Conte.

Milan (3-5-2) : Maignan, Tomori (37’ st Loftus-Cheek), De Winter, Pavlovic, Saelemaekers (17’ st Athekame), Fofana (37’ st Leao), Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku (29’ st Pulisic), Fullkrug (17’ st Gimenez). Allenatore Allegri.

Arbitro : Doveri di Roma.

Rete : st 34’ Politano.

Note : ammoniti Buongiorno, Politano per gioco falloso. Spettatori 55 mila.

Napoli. Sorpasso Napoli. Conte batte 1-0 Allegri grazie a un gol di Politano nella ripresa e gli azzurri scavalcano in classifica il Milan piazzandosi al secondo posto, alle spalle della capolista Inter. I campioni d’Italia mantengono inalterato il distacco di sette punti dai nerazzurri, mentre i rossoneri crollano a nove lunghezze dalla squadra di Chivu che grazie al risultato maturato al Maradona vede crescere, a sette giornate dalla conclusione del campionato, le possibilità di conquista dello scudetto.

La gara

Nella sfida ad altissimo livello tra De Bruyne e Modric prevale il belga, che sostiene il Napoli e lo accompagna verso una vittoria che segna un passo concreto verso la qualificazione alla prossima Champions League. Un risultato sofferto e deludente invece per il croato. Conte fa a meno di Hojlund, bloccato da un attacco influenzale, e la manovra del Napoli senza il suo terminale offensivo ne risente. Il sostituto del danese è Giovane, ma le caratteristiche tecniche e atletiche del brasiliano non gli consentono di mantenere il possesso del pallone e far salire i compagni. A inizio partita riesce a calciare e a sfiorare il palo, poi è Spinazzola a sfiorare l’incrocio dei pali. Il Milan risponde con due conclusioni alte di Nkunku e di Fullkrug, ma complessivamente il primo tempo è deludente.

Nella ripresa Giovane al 5' sfiora il gol con un tiro in diagonale deviato da Maignan in angolo. Il Napoli col passare dei minuti diventa padrone del gioco. Senza grandi sussulti si arriva al 33’ quando dal piede di Alisson nasce un’azione che Olivera prosegue con un traversone, De Winter allunga la traiettoria del pallone sul quale irrompe Politano che segna. Il Milan cerca il pareggio con un forcing finale che però non produce occasioni nonostante l’ingresso di Leao, ben contenuto dalla difesa del Napoli.

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