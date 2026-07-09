Tra mito e realtà, l’Arte di Liliana Cano 

Il fuoco artistico ha continuato ad ardere dentro Liliana Cano sino alla sua morte. Avvenuta quando aveva 96 anni e una produzione con «più opere di quelle dipinte da Picasso» come amava ripetere la pittrice goriziana di nascita ma sassarese d’adozione, sin dal 1945.

Fiamme di una vitalità insopprimibile che poi lei riusciva a infondere nelle figure delle sue opere, soprattutto in quelle femminili. Non importa la posa del soggetto o il tema: mitico o sacro o realistico. La vita trabocca esuberante dai suoi quadri, con l'impeto di quei colori così decisi e vivi: il rosso che definiva “il re dei colori” e poi blu profondo, e giallo squillante. «Sono nata, sono cresciuta e ho dipinto tutto il tempo», ammetteva con purezza e orgoglio.

Il curatore Davide Mariani ha selezionato cento opere (comprese alcune foto) con la pazienza e la competenza di chi studia da tempo la pittrice sarda più rappresentativa della seconda metà del Novecento, prima pittrice a dedicarsi pure ai murales. “Liliana Cano. Il fuoco dentro” è il titolo della mostra organizzata dal Comune di Sassari nel Padiglione Tavolara. Sarà inaugurata stasera alle 18 e resterà visitabile, gratuitamente, fino al 20 settembre, grazie anche al sostegno della Regione e al supporto della Fondazione di Sardegna.

Le sezioni

La gran parte delle opere, diverse inedite, arrivano dall'imponente Archivio Liliana Cano. Preziosa la collaborazione col Museo Diffuso Liliana Cano di Oliena. Alcune opere sono di privati. Coprono 70 anni di produzione ma non sono in ordine cronologico, bensì tematico. Dipingere la vita è dedicata all’osservazione della realtà e del mondo agropastorale. Sulle ali del racconto attraversa il mito, la poesia e la dimensione visionaria. «Liliana leggeva moltissimo, dai poemi omerici alle poesie di Nerda», dice Davide Mariani. Il tempo del sacro raccoglie opere religiose realizzate in stagioni differenti. Devote e indomite indaga il vasto repertorio femminile. La grande festa riunisce danze, processioni, corride e celebrazioni collettive.

Spigolando

Il percorso inizia con la riproduzione di grandi foto in bianco e nero sulla vita dell’artista. L'allestimento progettato insieme a Luigi Manca e Laura Melis propone una successione di ambienti, immagini e campi cromatici derivati dalla tavolozza di Liliana Cano. “Fuga” (Neruda) e “Ferite” spiccano col rosso fiammeggiante sul pannello giallo. Magnifica la riproduzione fotografica (l'originale è all'Università di Tolone) del trittico “Les amants du soleil”. Le scene di vita agropastorale della Barbagia emergono da pannelli azzurrini: “Morra” e “Tosature”. Il “Trittico del mare” è un carboncino e acrilico su tela del 2012. Tra le figure sacre un volto del Cristo dolorosamente intenso e un gigantesco dipinto dedicato a Gavino, Proto e Gianuario, i Martiri Turritani. Nella sezione delle feste, ci sono anche i Candelieri lignei decorati nel 1978. Liliana Cano aveva un legame stretto col Gremio dei Viandanti. La mostra si chiude con il ricreato studio dell'artista, dove campeggia una foto in bianco e nero e “Primavera”, piccolo paesaggio realizzato nel 2020, un anno prima della sua morte.

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