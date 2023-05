Tra Milan e Inter la sfida verità: in palio la finale 

Milano. La tensione inizia a farsi sentire: il derby di Champions League è davvero alle porte, domani andrà in scena la prima di due notti europee magiche per Milan e Inter. La città è tornata per una stagione ai vecchi fasti e ha il sogno di tornare ad alzare il trofeo più ambito d'Europa, quella coppa dalle grandi orecchie che all’Italia manca dal trionfo dei nerazzurri nel 2010 mentre i rossoneri non la alzano dal 2007. Nella storia soltanto Madrid ha portato le proprie squadre più volte del capoluogo lombardo all’ultimo atto della Coppa dei campioni: in 20 occasioni il Real e l’Atletico (potrebbero diventare 21 nel caso in cui i blancos di Ancelotti superassero il Manchester City nell’altra semifinale) contro le 18 di rossoneri e nerazzurri, con 14 trionfi tutti del Real rispetto ai 10 complessivi di Milan (7) e Inter (3).

L’attesa

Milano gonfia di nuovo il petto, dopo che le squadre hanno lottato per la conquista del titolo in Italia, finendo per la prima volta nella storia per due anni di fila nelle prime due posizioni in Serie A prima del trionfo del Napoli di quest’anno. E mai si è giocato così spesso il derby: saranno cinque le sfide della stagione dopo le quattro del 2021/22. In Europa è la terza volta della stracittadina dopo la semifinale nel 2002/03 e i quarti nel 2004/05, coi rossoneri vittoriosi in entrambi i casi. Di quei tempi nelle società restano solo i due capitani di allora, Paolo Maldini (oggi direttore tecnico rossonero) e Javier Zanetti (vicepresidente nerazzurro). «Si sentiva grande elettricità nell’aria in città», ha detto di recente la bandiera milanista riferendosi al 2003. La tensione è in aumento anche oggi, con San Siro sold out per entrambe le gare e incassi record all’andata al ritorno.

I tecnici

Stefano Pioli studia una squadra che faccia a meno della stella Leao, infortunatasi nell’ultima gara di campionato con la Lazio, mentre l’Inter ha tutti gli uomini a disposizione e l’allenatore Simone Inzaghi un solo dubbio: chi schierare dall’inizio tra Brozovic e Calhanoglu. Si gioca alle 21, diretta su TV8 e Amazon Prime.