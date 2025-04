Tra Milan e Inter è un derby che non si può perdere 

Milano. Un derby non può essere banale. Può salvare una stagione, può contribuire a renderla indimenticabile. O può rovinare tutto. Quello (in due fasi, la seconda il 23 aprile) tra Milan e Inter per la semifinale di Coppa Italia è un derby da vincere, ma soprattutto da non perdere. Primo round oggi alle 21, diretta su Canale 5, arbitro Fabbri di Ravenna.

Qui Milan

Il Milan è all'ultima chiamata per regalare una gioia al popolo rossonero, deluso (soprattutto dal nono posto in classifica) e rassegnato, con la mente già al futuro e alla scelta del direttore sportivo (Fabio Paratici in pole position) e dell’allenatore (il nome caldo sarebbe quello di Roberto De Zerbi). Intanto c'è la Coppa Italia che, come ricorda Coinceiçao, «è la strada più corta per arrivare in Europa». Ed anche se «i derby sono tutte partite diverse», è certo che «dobbiamo entrare in campo forte e vincere». «Il campionato è andato come è andato», è l'analisi del tecnico rossonero, «l’Inter sta facendo bene, ma anche il Milan ha vinto lo scudetto pochi anni fa. È vero che il Milan non è abituato a questa classifica. La cosa più importante è focalizzarsi sulla partita». La sua prima stracittadina milanese è coincisa con la vittoria della Supercoppa ma sembra passata un'eternità. Così la doppia sfida all'Inter è diventata l'ultima spiaggia, l'ultima speranza. Ma per Conceiçao non è tempo di bilanci: «Io sono focalizzato a vincere titoli. Sono una allenatore che lotta per vincere, non per il nono posto», taglia corto. Contro l'Inter, Leao probabilmente partirà titolare. «Non chiedetemi perché gioca o non gioca. Sono scelte che noi facciamo perché vediamo qui cose che voi non vedete, per gestione fisica. Sono io a decidere, mi pagano per questo». Poi una carezza a Gimenez ancora a secco di gol: «Tanti giocatori di alta qualità hanno avuto bisogno di un periodo di adattamento quando sono arrivati in Italia. Quando sono arrivato io ero una “pippa” poi ho fatto gol in Supercoppa e sono diventato una “pippina”. Gimenez va lasciato tranquillo».

Qui Inter

La Supercoppa è anche nella mente dei tifosi dell’Inter che cercano la rivincita. Anche Simone Inzaghi ha voglia di riscatto e vuole dimostrarlo stasera. Il primo obiettivo sarà dimenticare gli ultimi derby, sia in positivo che in negativo. «Il derby della seconda stella rimarrà nei nostri cuori, una gioia immensa che resterà indimenticabile. Tuttavia, i precedenti non vanno in campo. Con il Milan abbiamo alternato buone prestazioni ad altre meno positive», ha spiegato il tecnico. «In Supercoppa abbiamo disputato un ottimo primo tempo, mentre nel secondo non siamo stati all'altezza. In campionato non abbiamo avuto un buon approccio e, in sfide come queste, sono gli episodi a fare la differenza. Una squadra forte, organizzata ed esperta deve saper gestire questi momenti». E non sottovalutare l’avversario: «Il Milan è una squadra di valore, ha attraversato delle difficoltà ma, nelle partite secche, ha saputo impensierire chiunque». Potrebbe anche essere il primo mattoncino di quella corsa verso il Triplete che resta un sogno, ma nemmeno troppo, per la squadra nerazzurra. E il fatto che l'Inter sia ancora in corsa su più fronti è un aspetto che Inzaghi sottolinea con orgoglio: «Il nostro grande obiettivo era arrivare ad aprile ancora in corsa su tutte le competizioni. Quando sei all'Inter, non puoi puntare su un solo trofeo». Sulla formazione: «Non posso aiutarvi, ho scelto il portiere ma non ho parlato coi giocatori. Asllani è assente per squalifica, rientra Bastoni, da valutare De Vrij, Taremi non sarà disponibile».

