Tra Mereu e Baunese una storia infinita 

Cinquecento presenze con la stessa maglia rappresentano un traguardo di tutto rispetto nel calcio di qualsiasi categoria, perché testimoniano un fortissimo legame tra calciatore e squadra. Nel caso di Sergio Mereu, 39 anni, che il traguardo lo ha raggiunto domenica scorsa, in Baunese-Sadali 3-1, Prima Categoria girone A, il legame con la maglia nerazzurra, nelle cui giovanili è cresciuto, è praticamente indissolubile. Fantasista goleador dalle straordinarie capacità atletiche, Mereu è stato spesso corteggiato da squadre di categoria superiore, ma anche nelle annate meno felici non ha mai pensato di abbandonare il “Planedda”, che domenica gli ha tributato un applauso da brividi all’ingresso in campo, con tanto di striscione strappalacrime “Certi amori non finiscono, 500 volte grazie”, firmato Ultras Cuba.

Fuori dal campo

Sposato con Ilaria, che lo segue dappertutto assieme alle figlie Alice, 12 anni, e Emma, 6, Sergio, che d’estate è un imprenditore turistico (ramo escursioni in gommone nella costa di Baunei), d’inverno oltre al calcio coltiva un hobby molto speciale: alleva capre nella campagne intorno a Santa Maria Navarrese. E per non rischiare di annoiarsi si allena ogni giorno, in aggiunta alle sedute atletiche al campo sportivo, in una piccola palestra personale attrezzata di tutto punto. «La mia famiglia mi è sempre stata vicina, e allenarmi tanto per essere pronto quando la squadra ha bisogno di me, per ora non mi pesa», spiega Mereu, «e finché mi diverto, continuerò ad allenarmi».

La carriera

L’esordio in Prima squadra a diciassette anni, allenatore Dino Tegas, campionato 2002-2003, Prima Categoria, gara Villanovatulo-Baunese, persa 2-0 dai nerazzurri. Una settimana dopo la prima maglia da titolare, al Planedda, in una partita tosta, Baunese-Villagrande, con gli ospiti - che a fine campionato saliranno in Promozione - vittoriosi per 1-0. Il primo gol arriva in Dorgalese-Baunese 1-3, Promozione 2006-2007, nella porta dove, per uno scherzo degli Dei del calcio, quindici anni dopo, nel 2021, segnerà anche il suo 150° gol in nerazzurro, in Dorgalese-Baunese 2-4. Quest’anno sono quattro i gol segnati da Mereu, in un campionato che vede i nerazzurri lottare per il primo posto con lo Jerzu. In totale le reti segnate sono 179, cifra che ne fa il cannoniere più prolifico della storia della Baunese. E il prossimo obiettivo è quota 200. «Perché», sorride Mereu, «finché mi diverto, al campo ci vengo».

