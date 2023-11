Tra Meloni e Scholz primi passi avanti  sul Patto di stabilità  

Piccoli passi avanti verso il nuovo Patto di stabilità. Da Berlino danno questo segnale Giorgia Meloni e Olaf Scholz, che un anno fa partivano quasi agli antipodi in un negoziato su cui ora si assiste allo sprint finale in Europa, per chiudere entro la fine dell'anno. Il tempo è agli sgoccioli, il clima politico si distende, ma sul piano tecnico i nodi su deficit e debito restano tutti: come spiegano fonti vicine al dossier, insomma, la strada verso una soluzione ancora non è breve. «Siamo vicini come mai prima d’ora a un risultato», assicura però il cancelliere accanto alla premier con cui ha firmato il Piano d’azione italo-tedesco. E poiché fra i tanti impegni della cooperazione strategica c’è anche quello di quello di «plasmare attivamente il futuro dell’Ue», si impone la necessità di trovare un compromesso. «L’Italia dovrebbe essere più di un partner minore», ha sottolineato il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, in una giornata che Meloni ha definito «storica» e che l’ha vista anche partecipare gomito a gomito con Scholz alla videoconferenza del G20. Scholz ha confermato di guardare «con interesse» all’accordo fra Italia e Albania sui migranti, mentre Meloni prometteva di renderlo «pioneristico». Cruciale, nel Piano d’azione, è la cooperazione nel campo della Difesa, con i media tedeschi che puntano il focus sugli interessi di Leonardo sui progetti europei e la collaborazione possibile fra Fincantieri e Thyssenkrupp Marine Systems. E poi c’è il gasdotto per gas e idrogeno. Ma è soprattutto la riforma del Patto di stabilità su cui ora si misura il braccio di ferro fra i due governi. Mentre da Bruxelles arrivava la proposta legislativa preparata dalla presidenza spagnola del Consiglio Ue, qualche passo avanti è filtrato dal vertice intergovernativo. Roma e Parigi spingono per più flessibilità.

