Tra magia, musica e circo il festival Marballu’s va in scena a Carloforte 

Ci sarà anche Sarafine, la bravissima vincitrice di X Factor e autrice di brani di grande successo, al Marballu’s, il festival in programma da lunedì a sabato prossimi a Carloforte e all’Isola di San Pietro, con musica e performance, poesia e marionette, circo e danza.

Il programma

Si parte domani alla Residenza La Cova, con “Coro” di Amalia Franco, poesia inmovimento tra danza, marionette e manipolazione. Il 26 e il 27 agosto, la Compagnia El Grito presenta “Come i pesci” in quattro repliche, un dialogo tra circo, musica dal vivo e tecnologia che respira con il mare. Questi spettacoli sono gratuiti ma con obbligo di prenotazione. Dal 28 al 30 agosto, il Parco del Canale del Generale diventa teatro sotto le stelle. Giovedì, “Visioni” apre la serata, seguito da “Parabola” di Simona Ceccobelli ed Elisa Zedda e regia di Susanna Mannelli, quindi il nuovo circo di “Marabata” della compagnia Dromos, e il concerto di Il Mago del Gelato. Venerdì 29 in scena “Hamlet inPurple” di Valentino Mannias, “Fragments” di Vinca Delgado, la performance “La Bruma” di Articolo IL in situ e il live dei Delicatoni. Sabato 30, infine, “Mistero Buffo” di Elisa Pistis, “Sonata per tubi” di Nando & Maila, il concerto di Tonino Carotone e, aseguire, Sarafine.

La rassegna

Nata dal sogno di un gruppo di amici guidato dall’associazione Botti du Shcoggiu (Riziero Moretti, Susanna Mannelli, Marina Alessandrini, Francesco Rivano, Simone Petrucci, Maria Vittoria Durante, Sara Parodo, Angela Plaisant) e il sostegno della Regione e del Comune di Carloforte,Marballu’s è pensato per far dialogare arte e natura, pubblico e artisti, comunità locale e viaggiatori. Un laboratorio culturale a cielo aperto dove la partecipazione è attiva e la contaminazione creativa è la vera protagonista.

Ogni sera, Marballu’s riserva al suo pubblico sorprese inaspettate, e tra queste spiccano gli intermezzi vintage de Le Radiose con il loro spettacolo Gramophone Live Set: un viaggio nel tempo che riporta in vita la magia dei dischi a 78 giri degli anni ’30 e ’40, eseguiti rigorosamente a mano su due rarissimi grammofoni a valigetta, senza l’ausilio di elettricità.

Una performance che intreccia musica, narrazione e interazione, evocando l’eleganza e l’intimità dei salotti aristocratici e borghesi di inizio Novecento. Accanto all’esperienza sonora, il secret show di Nadia “Brigitte et les petites bal perdu” irrompono nel festival come piccoli lampi di teatralità. Questo intervento inaspettato, con almeno quattro apparizioni ogni sera, sorprenderà e coinvolgerà gli spettatori più piccoli.

Le informazioni

Per proteggere la meraviglia dell’Isola di San Pietro, l’organizzazione promuove mobilità dolce, uso di materiali riciclabili ed economia circolare, per celebrare la natura senza impattare l’isola stessa. Si consiglia di lasciare la macchina a Calasetta - da cui partono e arrivano i traghetti per tutta la notte - in quanto il parco è facilmente raggiungibile a piedi. Per favorire la partecipazione di chi arriva da fuori, sono previsti sconti speciali sul traghetto della compagnia Delcomar.

E non è tutto: il viaggio sarà anche gastronomico: nelle sere del 28, 29 e 30, Riccardo Aste (anima creativa dello street food gourmet La Mama Sita de San Pe) delizierà il pubblicocon un menu fusion, tra Sardegna e Oriente. (red. spet.)

