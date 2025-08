Tra Lookman e l’Atalanta è rottura totale 

Non si vede ancora uno spiraglio nella trattativa fra Inter e Atalanta per Lookman: le posizioni sono lontane e forse lo sono ancora di più dopo le affermazioni di Luca Percassi. In sostanza, l'amministratore delegato della Dea ha confermato che il giocatore poteva essere ceduto ma solo a patto che andasse in un club all'estero.

La situazione

L'attaccante resta sull'Aventino e diserta Zingonia, mentre l'Inter potrebbe ritoccare l'offerta di un paio di milioni che si aggiungerebbero ai 42 più bonus già offerti. La risposta dell'Atalanta arriva a margine della presentazione di Marco Sportiello che torna a Bergamo. «Lookman? È una buona occasione per chiarire cosa è successo. L'anno scorso», spiega Percassi, «a fronte di un'offerta da 20 milioni del Psg, il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto. L'Atalanta, essendo una società credibile, si era ripromessa di poter cedere il giocatore in questa sessione di mercato basandosi su due presupposti che lui stesso ci aveva chiesto: raggiungere in primis un super top club europeo e che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall'Atalanta, sia per quello che ha fatto lui e sia per quello che ha ricevuto da parte della società». In ogni caso, Percassi rivendica la piena titolarità della scelta: «Oggi la situazione è ben diversa. In ogni caso la società è sempre attenta a valutare tempi e valori d'uscita dei propri giocatori. Ma è sempre la società Atalanta a decidere».

Scenari

L'Inter attende a valuta. Il giocatore sembra fermo sulla sua posizione dopo l'intervento social che ha il sapore della rottura totale con il proprio club di appartenenza. Più che un messaggio in forma di lettera ai tifosi è apparsa come una rivendicazione e un atto di accusa al club, colpevole di aver disatteso le promesse e di avergli impedito di seguire la propria strada lontano da Bergamo. Una voglia di lasciare che ha maturato da tempo e sulla quale sembra impossibile negoziare. Il giocatore si vedeva già a Milano, si sentiva pronto a iniziare una nuova avventura, era già mentalmente insieme all'Inter. L'Inter anche era tranquilla sulla trattativa: in assenza di una richiesta economica precisa e definita, aveva fatto la propria offerta. Offerta clamorosamente bocciata dal vertice atalantino nel pomeriggio di venerdì senza troppe spiegazioni. Ieri Percassi ha fornito la sua versione dei fatti senza addentrarsi sulla qualità dell'offerta e spendendo non troppe parole. Se è vero che Lookman può lasciare solo per andare all'estero, logica vorrebbe che una ulteriore offerta al rialzo da parte dell'Inter non basterebbe. In sostanza, la verità si saprà soltanto quando Marotta metterà sul tavolo magari i 50 milioni che secondo molti servirebbero a chiudere l'affare. Difficile fare previsioni in un momento in cui le posizioni di tutte le parti sono cristallizzate e il filo del dialogo è al momento spezzato. Lookman ha dichiarato guerra totale all'Atalanta e tenerlo contro la sua volontà è di certo una scelta non esente da rischi. Marotta potrebbe non accettare di sentirsi messo con le spalle al muro e girare lo sguardo in cerca di altre possibilità, meno difficili e forse un po’ più economiche.

