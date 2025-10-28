Tra l’Olbia e Pistilli ora volano gli stracci 

Olbia. Non c’è pace in Gallura, dove Giuseppe Pistilli molla ufficialmente l’Olbia e Swiss Pro replica invitandolo ad assumersi le sue responsabilità e a pagare gli stipendi. Altro che derby vinto a Budoni e l’Ischia prossima avversaria al Nespoli.

L’addio

Alla ripresa degli allenamenti l’argomento clou all’Olbia è il botta e risposta, via comunicati, tra l’imprenditore laziale e Guido Surace, legale rappresentante della società svizzera proprietaria del 70 per cento delle quote del club impegnato in Serie D. Ieri mattina Pistilli ha annunciato «la decisione di non proseguire nel percorso di acquisizione dell’Olbia Calcio 1905» spiegando: «Un progetto sportivo per essere credibile e sostenibile richiede una convergenza di intenti, una visione comune e le condizioni necessarie per garantire solidità nel medio e lungo periodo»; invece «oggi, purtroppo, non si sono verificate tutte le premesse indispensabili per dare avvio a un percorso di crescita serio e condiviso, anche a causa di pretese economiche ingiustificate di soggetti terzi».

La società

La replica è firmata da Surace da Zurigo. Dopo aver sottolineato di aver appreso da alcune testate giornalistiche la notizia che Pistilli non voleva «adempiere, a causa di interventi esterni, alle obbligazioni assunte nell’ambito del procedimento di acquisizione della partecipazione, già acquisita, dell’Olbia Calcio», precisa che «la cessione è stata perfezionata, come dimostrano anche il comportamento e le dichiarazioni successive alla stessa effettuate dal signor Giuseppe Pistilli, e che, come già comunicato, sono necessari solo alcuni adempimenti formali concordati».

Cioè l’iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento delle quote e l’approvazione dei bilanci delle ultime due stagioni calcistiche.

«Responsabilità»

«L’eventuale rifiuto da parte del signor Giuseppe Pistilli a dar corso a tali adempimenti formali e a non rispettare gli impegni assunti nei confronti dei calciatori e dei dipendenti sarà, senza dubbio, fonte di sua responsabilità», conclude l’amministratore Surace, per poi aggiungere di aver dato mandato ai propri legali affinché Pistilli adempia alle obbligazioni assunte «soprattutto per i pagamenti dei dipendenti».

Intanto, il campionato va avanti. Come per l’Olbia è tutto da vedere.

