«Tra l’Olbia e i tifosi un colloquio civile» 

Olbia. Alle voci scatenatesi dopo la visita inaspettata di mercoledì in sede da parte di alcuni ultras, che chiedevano chiarimenti sulla situazione dell’Olbia, retrocessa in Serie D e con i conti non proprio in ordine, la società ha deciso di replicare ieri.

«In merito alla notizia sul blitz dei tifosi, confermiamo che c’è stato un colloquio in toni civili con il presidente Guido Surace. I tifosi hanno chiesto rassicurazioni sulla struttura societaria e sugli stipendi dei dipendenti. Nessun atto intimidatorio, ma un dialogo civile», si legge nella breve nota dell’Olbia, chiamata a pagare subito gli amministrativi, in ritardo di due mensilità e sul piede di guerra dal momento che hanno scoperto che giocatori e staff tecnico avrebbero ricevuto un acconto nonostante la scadenza federale per i tesserati sia il 10 luglio. Per evitare un’azione legale, la proprietà svizzera cercherà di pagare i dipendenti imbufaliti entro il 15 giugno, anche perché per organizzare la prossima stagione ne ha bisogno. Tramontato il sogno ripescaggio di cui, salvo sorprese, beneficerà solo il Milan U23, che prenderà il posto dell’inadempiente Ancona, l’Olbia deve concentrarsi sulla domanda di iscrizione alla Serie D, sulla costruzione della squadra e sull’organizzazione del ritiro precampionato. Di cui al momento nulla si sa.

Il silenzio tombale unito alla notizia del rinvio del saldo degli stipendi avrebbe sollecitato il faccia a faccia in cui i tifosi hanno chiesto a Surace di pagare e farsi da parte a favore dell’ex presidente Alessandro Marino, oggi semplice socio di minoranza. Intanto, un investitore importante potrebbe tendere una mano agli svizzeri. E non sarebbe Marino. È da vedere se vorranno trattare.

