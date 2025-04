Tra Lecce e Venezia è sfida salvezza C’è Roma-Juventus 

Due match d’alta classifica fondamentali per la zona Champions e altre due gare decisive in chiave salvezza. Il programma odierno della Serie A prevede, in ordine di discesa in campo, Lecce-Venezia (alle 12,30), Torino-Verona (alle 15), Atalanta-Lazio (alle 18) e Roma-Juventus (alle 20,45).

Il Venezia deve vincere per sperare di salvarsi ma il Lecce ha il vantaggio di giocare in casa e non può sbagliare, soprattutto dopo il pari sorprendente del Parma ieri in casa contro l’Inter (sotto 0-2 è riuscito a pareggiare). Una sconfitta per i lagunari significherebbe quasi l’addio alla massima categoria e rilancerebbe le ambizioni di salvezza dei salentini. Una sfida quasi da ultima spiaggia. Più tranquillo il Verona, che a quota 30 gioca in casa di un Toro tranquillo, ma la distanza dalla retrocessione (+7 sull’Empoli) non lo lascia del tutto al riparo da eventuali sorprese.

Il primo grande match per le zone europee vede l’Atalanta di Gasperini in casa contro i biancocelesti di Baroni, che non attraversano un buon momento. «Ci sono tante squadre forti in lotta per la qualificazione in Champions. La stessa Lazio è in corsa anche per vincere l’Europa League», ha detto il tecnico nerazzurro: «Abbiamo cinque delle ultime otto partite in casa, anche se il fattore campo nel 2025 non ci sta premiando». Quattro punti nelle ultime sei a Bergamo, l’ultima vittoria risale a tre giorni dal Natale con l’Empoli.

In serata la grande sfida tra la Roma di Ranieri e la Juve affidata di recente a Tudor dopo l’esonero di Motta. Le squadre sono separarle in classifica da soli tre punti e i giallorossi, reduci da sette vittorie consecutive (e un solo gol incassato), cercano l’ottava meraviglia per inseguire un sogno Champion ora a -4. L’Olimpico è tutto esaurito e per i bianconeri sarà difficile. «È una partita certamente importante anche perché ci sono sempre meno punti in palio, ma non è decisiva», il commento di Tudor, «sono arrivato in un momento brutto ma ci siamo rialzati e abbiamo iniziato a pedalare. Dobbiamo continuare su questa strada: non so quanto tempo serva ancora per stare meglio, ma posso dire che già in allenamento sto vedendo cose interessanti. Ora aspettiamo le risposte sul campo». Mancherà Gatti «ma non possiamo piangerci addosso». Koopmeiners «è voglioso e carico, che ci darà una grande mano da qui alla fine».

