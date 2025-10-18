Tra Lecce e Sassuolo pari che non dispiace 

LECCE 0
SASSUOLO 0
Lecce (4-3-3) : Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (19' st Helgason), Ra- madani, Berisha (41' st Pierret); Pierotti (29' st Banda), Stulic (19' st Camarda), Morente (41' st N'Dri). In panchina Fruchtl, Samooja, Kouassi, Siebert, Ndaba, Sala, Kaba, Maleh, Ko- vac, Pierret. All. Di Francesco.
Sassuolo (4-3-3) : Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna (29' st Cande), Doig; Thorst- vedt, Matic, Vranchx (12' st Pierini); Berardi, Pinamonti (29' st Cheddira), Laurientè (12' st Iannoni). In panchina Turati, Zacchi, Coulibaly, Lipani, Konè, Fadera, Volpato, Skjellerup, Moro, Odenthal. All. Grosso.
Arbitro : Crezzini di Siena.
Lecce. Lecce e Sassuolo non si fanno male e incamerano il terzo risultato utile consecutivo. Di Francesco può continuare a lavorare senza ansia, mentre la squadra di Grosso resta in scia al treno europeo.
RIPRODUZIONE RISERVATA