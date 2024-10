Tra le Women e il 2° turno l’ostacolo Riga 

Sassari. Anche se l'Arena Riga non è il palazzetto dove la squadra femminile dominava l'Europa tra fine anni '60 e primi anni '80, qui in Lettonia, quando era ancora parte dell'Urss si è fatta la storia della pallacanestro rosa. La Dinamo Women può conquistare stasera (inizio alle 18) il pass per la seconda fase dell'Eurocup femminile. Bissare il successo dell'andata (83-74, con 65 punti del trio Carangelo,Taylor, Begic) significa garantirsi matematicamente il secondo posto e quindi il passaggio del turno. In caso di sconfitta invece bisogna contenere il passivo entro gli 8 punti.

«Giochiamo una partita fondamentale per il girone di Eurocup», ha detto coach Antonello Restivo. «Abbiamo dovuto tirare fuori il meglio per battere Riga all'andata, sappiamo che sarà un match complesso con delle difficoltà: dobbiamo migliorare la nostra capacità di compattarci e alzare il livello di rendimento. Sia con Sosnowiek, sia con Tortona abbiamo fatto bene delle cose ma abbiamo avuto dei passaggi a vuoto che ci sono costati cari. Credo nelle ragazze e nella loro voglia di fare bene, hanno sempre dimostrato di dare tutto e sono convinto che faremo una partita all'altezza». ( g.m. )

